"ليس شجارًا مدرسيًا".. مدرب إسبانيا يعلق على أزمة كارباخال ولامين يامال!

لامين يامال أثار الجدل بشكل واسع قبل المباراة، حيث قال في إحدى المقابلات إن ريال مدريد "يسرق ويشتكي"، مما تسبب في غضب عارم ضده بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق صافرات الاستهجان عليه كلما استلم الكرة في الكلاسيكو.

فور إطلاق الحكم سوتو جرادو صافرة نهاية المباراة، دخل كارباخال في اشتباك مع النجم الشاب لامين يامال بسبب تصريحات الأخير، التي ألمح فيها إلى أن "ريال مدريد يسرق النتائج".

وانتشرت بعدها أقاويل حول توعد يامال بكارباخال للدخول في مشادة جسدية قائلًا له:"سأراك في نفق الملعب".