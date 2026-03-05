Goal.com
"ليس جيدًا بما فيه الكفاية" - سين لامينز يكشف عن "الشعور السيئ للغاية" في غرفة ملابس مانشستر يونايتد بعد هزيمة نيوكاسل

أصدر حارس مرمى مانشستر يونايتد سين لامينز تقييماً لاذعاً لأداء الفريق في هزيمته 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد، معترفاً بأن الفريق كان يمر بـ"يوم سيئ جماعياً" في سانت جيمس بارك. أنهت هذه الهزيمة فترة شهر العسل التي قضاها مايكل كاريك كمدرب مؤقت، حيث كانت هذه أول هزيمة له منذ توليه زمام الأمور قبل سبعة أسابيع.

  • واقع قاسٍ يواجه رجال كاريك

    على الرغم من أن نيوكاسل خسر لاعبًا واحدًا وتعادل كاسيميرو هدف أنتوني جوردون الافتتاحي، إلا أن هدف ويل أوسولا في الدقائق الأخيرة من المباراة أدى إلى هزيمة مخيبة للآمال للريد ديفلز. لم يتردد لامينز في التعليق على النتيجة التي أوقفت زخم مانشستر يونايتد في سباق دوري أبطال أوروبا. وأشار المدافع البلجيكي إلى أن الفريق لم يستمع لتحذيرات كاريك، حيث عانى في محاولاته لتجاوز دفاع نيوكاسل.

    وقال لامينز لمحطة MUTV: "إنها خيبة أمل كبيرة حقًا. كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة... وقد حذرنا المدرب من ذلك". "لم يكن الشوط الأول هو الأفضل، لكننا دخلنا الاستراحة ونحن نشعر بتفاؤل كبير بعد أن سجلنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة ضد 10 لاعبين".

    • إعلان
  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    أثبت عدم اللياقة البدنية والجهد المبذول أنه مكلف

    فشل يونايتد في استغلال تفوقه العددي في الشوط الثاني. أشار لامينز إلى أن السبب الرئيسي للهزيمة هو الافتقار إلى الحماس التنافسي، مشيرًا إلى أن الفريق المضيف تفوق عليه.

    "لقد حذرنا من أن الأمر لن يكون سهلاً... كلما طال أمد التعادل 1-1، تعلمون أن فرصة واحدة يمكن أن تغير الوضع. وهذا ما حدث اليوم. نعم، لم يكن أداءنا جيداً على الإطلاق اليوم من جميع النواحي وعلينا أن نتعلم من ذلك"، أضاف لامينز.

  • أجواء غرفة الملابس بعد المباراة

    وشرح حارس المرمى الأخطاء البدنية لفريقه، مشيرًا إلى أن ناديًا من النخبة لا يمكنه تحمل مثل هذا الأداء الضعيف على نطاق واسع.

    "أعني، نعم، مثل اللياقة البدنية، والجهد"، تابع لامينز. "إنه يوم سيئ للفريق بأكمله، وهو أمر غير مقبول. ليس في هذه الدوري، وليس ضد هذه الفرق".

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN UTDAFP

    التطلع إلى مباراة أستون فيلا

    بعد انتهاء مبارياته الأوروبية، سيحظى مانشستر يونايتد بفترة راحة قبل مواجهة أستون فيلا في 15 مارس. وسيتوجه فريق كاريك، الذي لا يزال يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى بورنموث بعد خمسة أيام.

    واختتم لامينز قائلاً: "اليوم هو يوم مخيب للآمال حقاً والشعور سيئ للغاية، لكن لدينا بضعة أيام وأعتقد أننا بحاجة إلى أسابيع لنجتمع ونفكر في كيفية الرد". "ابتداءً من الغد، سيكون الوضع على هذا النحو، وسنحافظ في التدريبات على الكثافة التي يمكننا تقديمها في المباريات، ثم نرد في المباراة التالية".

