"ليس جزءًا من مفرداتي" - مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا يرد على وصفه بـ"الجبان" بعد التعادل المؤلم مع ولفرهامبتون
أرسنال يتعثر في سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
بينما لا يزال أرسنال في موقع قوي في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه فشل في توسيع الفارق إلى سبع نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي بعد تعادله المفاجئ مع ولفرهامبتون. أعطت أهداف بوكايو ساكا وبييرو هينكابي العملاق اللندني الشمالي تقدمًا مريحًا، لكن هدف هوغو بوينو المذهل أدى إلى نهاية عصبية قبل أن يرتد هدف توم إيدوزي عن طريق الصدفة من ريكاردو كالافيوري بعد لحظة من سوء التفاهم بين ديفيد رايا وغابرييل ماغالهايس.
يتمتع آرسنال الآن بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي بعد أن لعب مباراة أكثر، لكن طريقة تعادله في منتصف الأسبوع أثارت انتقادات، حيث ادعى بعض المراهنين أن فريق أرتيتا معرض الآن لخطر التأثر بضغط التوقعات.
أرتاتا: "المهام السهلة" ليست جزءًا من مفرداتي
هناك عبارة معينة اكتسبت بعض الزخم خلال الأيام القليلة الماضية. تعني عبارة "وظائف الزجاجة" نقص القوة الذهنية لدى فريق يُتوقع منه الفوز بسهولة في المباراة، وقد استغل بعض المشجعين تعثر أرسنال أمام ولفرهامبتون كفرصة سانحة لتلقيب فريق أرتاتا بهذه العبارة. لكن الإسباني نفسه قال إنه لن يصف فريقه بهذه الطريقة.
وفي مؤتمره الصحفي قبل مباراة ديربي شمال لندن يوم الأحد ضد توتنهام هوتسبير، قال: "هذه العبارة ليست جزءًا من مفرداتي ولا أرى الأمر على هذا النحو لأنني لا أعتقد أن أي شخص يريد أن يفعل ذلك عن قصد. أنا لن أستخدم هذه العبارة، ولكن هذا رأيي الشخصي.
"هذه وجهة نظر فردية، ومنظور شخصي. عليك احترام ذلك. هذا ما قلته بعد المؤتمر الصحفي. عندما تخسر نقطتين أمام ولفرهامبتون بالطريقة التي سارت بها المباراة، عليك أن تتقبل ذلك.
"ما يهمني حقًا هو المباراة التالية، وما نحن مصنوعون منه، وما نحبه في هذا الأمر، وكيف نكتب مصيرنا من هنا."
أرتاتا يحافظ على هدوئه في السعي نحو اللقب
لا تزال الأسئلة تُطرح حول ما إذا كان أرسنال يتمتع بالقوة الذهنية اللازمة للتغلب على الضغط والفوز بأول لقب دوري منذ موسم 2003-04، لكن أرتيتا كشف أنه لم يتفاعل بغضب خلال الأيام القليلة الماضية بعد المباراة الصعبة التي خاضها الفريق يوم الأربعاء.
وأضاف: "هذا ليس خيارًا عليّ اتخاذه. أنا أحبهم وهذا كل شيء، مثل أطفالي، بغض النظر عن أي شيء. ليس ما أحاول أن أعطيهم، بل ما يحتاجونه. إنهم بحاجة إلى الحقيقة. هناك مخطط مهم للغاية: مستوى الدعم والمطالب التي تضعها عليهم. إذا كنت تريد أن تكون المطالب عالية جدًا، فيجب أن يكون الدعم كذلك أيضًا. وإلا فلن ينجح الأمر.
"صدقوني، المطالب عالية للغاية. هم يعرفون ذلك. إنهم يعرفون ذلك منذ وقت طويل. لن يكون ذلك مشكلة. عندما لا نكون على مستوى توقعاتنا، أتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. لا أعتقد أنني أشرت أبدًا إلى لاعب واحد أو إلى الفريق. إذا كان هناك أي شخص مسؤول، فهو أنا".
أرسنال يواجه ديربي شمال لندن الحاسم
قد يتقلص تقدم أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نقطتين فقط بحلول موعد مواجهته لغريمه المحلي توتنهام يوم الأحد، في حين سيخوض مانشستر سيتي مباراة ضد نيوكاسل يونايتد مساء السبت. لكن التوقعات تبدو إيجابية بالنسبة للمدفعجية، الذي لم يخسر أي مباراة في ديربي شمال لندن منذ عام 2022.
بعد تلك المباراة، يستضيف أرسنال تشيلسي في ديربي لندن آخر قبل أن يزور برايتون ومانسفيلد تاون، الأخير في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.
