ليس الجميع ليستر يا جيرونا.. أندية صغيرة اقتربت من تحقيق المعجزة قبل أن تفشل!

لا تنتهي كل المغامرات نهايات سعيدة..

كل مشجعي كرة القدم "الحقيقيون" عدا المدريديين وربما بعض مشجعي برشلونة الذين لديهم الأمل في منافسة فريقهم على لقب الدوري الإسباني، يتمنون أن يحدث جيرونا المعجزة ويتفوق على الكل ويحصد لقب الدوري الإسباني.

التجارب العصامية في كرة القدم تظل محفورة طويلًأ، لكن قبل أن تنجح تجربة شبيهة لتجربة ليستر سيتي على سبيل المثال حين حقق لقب الدوري الإنجليزي في 2016، عليك أن تمر بتجاربة فاشلة عديدة تنبئك بأن الأمور ليست دائمًا سهلة.

هذا ما ينبغي أن يعرفه جيرونا، وفيما يلي نستعرض لكم تجارب أندية صغيرة أو متوسطة كادت تحقق المعجزة وفشلت..