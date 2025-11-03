"ليحدث ما يحدث" .. ألونسو يسعى للتحكم في مشاعره عند زيارة ليفربول وينهي الجدل بشأن فينيسيوس!

لم تكن عودة تشابي ألونسو إلى ملعب أنفيلد حدثًا عاديًا، فالمدرب الإسباني قضى خمس سنوات تاريخية كلاعب في صفوف ليفربول، وكان أحد أبطال ملحمة إسطنبول 2005. واعترف ألونسو بأن العودة تحمل الكثير من المشاعر، لكنه شدد على ضرورة التركيز في المهمة الحالية.

وقال ألونسو: "أحاول ألا أترك مشاعري تغيم على حكمي، أريد التركيز على المباراة. بعد ذلك، ليحدث ما يحدث. أحاول أن أنأى بنفسي عن العاطفة"، واستعاد ذكرياته مع الفريق الإنجليزي مؤكدًا أن فترته هناك شكلت جزءًا كبيرًا من مسيرته كلاعب ومدرب، وأوضح: "لقد أثرت فيّ كثيرًا، لم تكن خطوة بلا معنى. قضيت خمس سنوات مع رافا (رافاييل بينيتيز)، وتعلمت الكثير عن كرة القدم على أعلى مستوى. لقد ساعدني ذلك للوصول إلى ما أنا عليه الآن. إذا كنت تحب كرة القدم، فأنت تحب اللعب هنا".

كما كشف ألونسو عن كواليس ركلة الجزاء الشهيرة في نهائي إسطنبول، قائلًا: "في آخر مباراة بالدوري، سدد ستيفن جيرارد ركلة جزاء وأهدرها. في الأسبوع التالي لعبنا النهائي، وقام رافا بتعييني كمسدد لركلات الجزاء، أو كيويل. وعندما حدثت الركلة، لم يكن كيويل موجودًا. سددتها، أهدرتها، لكنني سجلت في المحاولة الثانية. وذلك غير تاريخ ليفربول".