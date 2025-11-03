"ليحدث ما يحدث" .. ألونسو يسعى للتحكم في مشاعره عند زيارة ليفربول وينهي الجدل بشأن فينيسيوس!

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة أوروبية كلاسيكية عندما يحل ضيفًا على ليفربول الإنجليزي في ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وتكتسب المواجهة طابعًا خاصًا بعودة تشابي ألونسو، أسطورة الريدز السابق، إلى معقله القديم ولكن هذه المرة كمدير فني للنادي الملكي.
ووسط ترقب للمباراة، عقد المدرب تشابي ألونسو، مؤتمرًا صحفيًا مساء الإثنين، تطرق خلاله إلى العديد من القضايا، أبرزها الحادثة الأخيرة للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وعودة المدرب الإسباني إلى ملعب أنفيلد، وكيفية التعامل مع مشاعره في تلك المواجهة المليئة بالمشاعر المختلطة.