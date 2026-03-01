ليام روزينيور يكشف أن تشيلسي لا يستطيع اللعب بالطريقة التي يريدها في اعتراف مفاجئ قبل مباراة أرسنال

في حديثه لموقعتشيلسي الرسمي، أوضح روزينيور أن يديه مقيدة بسبب الحالة الحالية للمجموعة وتوقيت وصوله في منتصف الموسم. "لا بأس أن تقول في ذهنك، 'أريد أن ألعب بهذه الطريقة'، ولكن عليك أن تكيّف ذلك مع اللاعبين وخبراتهم ومكانهم في هذه المرحلة من الموسم.

لا يمكنك أن تأتي وتغير جدول تدريباتهم أو ما اعتادوا عليه تمامًا لأنهم سيتعرضون للإصابة. هناك الكثير من الأمور التي تدخل في ذلك، لذا فإن هذا أمر طويل الأمد بالنسبة لي".

ينبع براغماتية المدرب من رغبته في تجنب أزمة في غرفة العلاج، حتى لو كان ذلك يعني تأخير التنفيذ الكامل لخطته عالية الطاقة. "التعب أمر طبيعي في حياة لاعب كرة القدم المحترف. الأمر يتعلق بالتغلب على تلك اللحظات التي تشعر فيها بالتعب والتأكد من الاعتناء بنفسك، وأن مستويات التدريب والأحمال صحيحة. في الوقت الحالي، ينصب تركيزي وطريقة عملنا على كل مباراة على حدة؛ ما هو الأفضل لهؤلاء اللاعبين للفوز وما هو الأفضل لنا للفوز في كل مباراة. هكذا سيكون الحال حتى نهاية الموسم"، أضاف، مكيّفاً تكتيكاته مع الاحتياجات المحددة للفريق.