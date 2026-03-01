Getty Images Sport
ليام روزينيور يكشف أن تشيلسي لا يستطيع اللعب بالطريقة التي يريدها في اعتراف مفاجئ قبل مباراة أرسنال
تشيلسي يستعد لمواجهة أرسنال
يسافر البلوز إلى ملعب الإمارات سعياً للحفاظ على أدائه الواعد، لكن روزينيور كان صريحاً بشكل مفاجئ بشأن القيود التي يواجهها. على الرغم من البداية الخالية من الهزائم في الدوري، كشف المدرب أن خوفه من إصابة لاعبيه أدى إلى تخفيف متطلباته التكتيكية بشكل كبير. إنه اعتراف مذهل من رجل مكلف بمهمة سد الفجوة مع نخبة الدوري، خاصة وأن تشيلسي يستعد لمواجهة فريق أرسنال القوي المعروف بقوته البدنية.
التطور التكتيكي مقابل الواقع المادي
في حديثه لموقعتشيلسي الرسمي، أوضح روزينيور أن يديه مقيدة بسبب الحالة الحالية للمجموعة وتوقيت وصوله في منتصف الموسم. "لا بأس أن تقول في ذهنك، 'أريد أن ألعب بهذه الطريقة'، ولكن عليك أن تكيّف ذلك مع اللاعبين وخبراتهم ومكانهم في هذه المرحلة من الموسم.
لا يمكنك أن تأتي وتغير جدول تدريباتهم أو ما اعتادوا عليه تمامًا لأنهم سيتعرضون للإصابة. هناك الكثير من الأمور التي تدخل في ذلك، لذا فإن هذا أمر طويل الأمد بالنسبة لي".
ينبع براغماتية المدرب من رغبته في تجنب أزمة في غرفة العلاج، حتى لو كان ذلك يعني تأخير التنفيذ الكامل لخطته عالية الطاقة. "التعب أمر طبيعي في حياة لاعب كرة القدم المحترف. الأمر يتعلق بالتغلب على تلك اللحظات التي تشعر فيها بالتعب والتأكد من الاعتناء بنفسك، وأن مستويات التدريب والأحمال صحيحة. في الوقت الحالي، ينصب تركيزي وطريقة عملنا على كل مباراة على حدة؛ ما هو الأفضل لهؤلاء اللاعبين للفوز وما هو الأفضل لنا للفوز في كل مباراة. هكذا سيكون الحال حتى نهاية الموسم"، أضاف، مكيّفاً تكتيكاته مع الاحتياجات المحددة للفريق.
الإحصائيات لا تكذب
تشير البيانات إلى تباين واضح بين تشيلسي ومنافسه في شمال لندن. في حين يحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث المسافة المقطوعة، يحتل تشيلسي حالياً المركز الأخير. لكن روزينيور يرى أن كرة القدم القائمة على الاستحواذ على الكرة تؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض إحصائيات الجري. "إحصائيات الاستحواذ لدينا عالية جداً، وإذا كانت إحصائيات الاستحواذ عالية، فإنك تجري أقل. تريد دائمًا أن تكون في صدارة كل فئة، وهذا ما يفعله أرسنال. إنهم فريق قوي بدنيًا، ويضغط بقوة، ويتمتع بطاقة عالية"، كما أشار مدرب البلوز.
لا يزال الطموح هو تحويل تشيلسي إلى آلة عالية الأداء، لكن روزينيور يدعو إلى الصبر بين جماهير الفريق التي اعتادت على النتائج الفورية. "أريد أن نضغط بقوة ونلعب بطاقة عالية أيضًا. هذا شيء لا يمكن تحقيقه في وقت قصير. يتطلب الأمر شهورًا، وربما سنوات. لكنني أعرف إلى أين أريد أن يصل هذا الفريق، في كل الجوانب"، أكد روزينيور.
المشي على حبل اللياقة البدنية
قرار روزينور المتعمد بتخفيف متطلباته التكتيكية يتضح من قائمة الغائبين الحالية في تشيلسي. اعترافه السابق بخوفه من أزمة في غرفة العلاج أصبح حقيقة ملحة، حيث تستمر مشاكل اللياقة البدنية في تحديد خياراته للاختيار للرحلة إلى الإمارات. سيغيب عن البلوز عدة لاعبين أساسيين في مباراة أرسنال، بما في ذلك مارك كوكوريلا وإستيفاو، بينما سيغيب ويسلي فوفانا بسبب الإيقاف. ومع ذلك، فإن الأخبار ليست كلها سلبية بالنسبة لمشجعي ستامفورد بريدج. فقد تمت الموافقة على عودة القائد ريس جيمس إلى التشكيلة الأساسية، مما يمثل دفعة قوية للخط الدفاعي.
وأكد روزينيور أن "ريس بخير تمامًا". "روميو [لافيا] يزداد قوة. خضنا مباراة تدريبية مصغرة خلال الأسبوع وبدا في حالة جيدة جدًا. سيغيب إستيفاو لفترة أطول قليلاً، بينما يتقدم جيمي جيتنز في إعادة تأهيله. لن يكون كوكو متاحًا يوم الأحد. عاد داريو إيسوغو إلى الملعب للتدريب أيضًا".
