FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-URU-PAR-SUAREZ-FAREWELLAFP
علي سمير

أنقذهم في 2010 وورطهم بكأس العالم 2026 .. الاتحاد الدولي ينزع نجمتين من قميص أوروجواي بسبب لويس سواريز

تصريحات مهاجم إنتر ميامي أدت إلى تسريع اتخاذ القرار لإنهاء الجدل تمامًا حول قميص أوروجواي

كلمات عفوية خرج بها النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن عدد النجوم على قميص منتخب بلاده، ولم يكن يعلم أنها ستؤدي إلى ورطة قبل كأس العالم 2026.

من المتعارف عليه أن أوروجواي تضع على قميصها الرسمي 4 نجوم، منهم نجمتين لفوز الفريق بكأس العالم مرتين في 1930 و1950.

ويضاف إلى ذلك نجمتين تم وضعهما لحصول الفريق على الميدالية الذهبية في الأولمبياد لعامي 1924 و1928، وهنا تكمن المشكلة بمعادلة هذا الإنجاز بتحقيق المونديال.

سواريز سبق أن اعترض على الأمر في تصريحات صحفية، مما جعل الأنباء تنتشر حول انتزاع نجمتين من قميص الفريق وفقًا لقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-URU-PAR-SUAREZ-FAREWELLAFP

    ماذا قال سواريز؟

    المهاجم الذي يلعب حاليًا في نادي إنتر ميامي الأمريكي بجوار زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، صرح بأنه ليس من العدل المساواة بين كأس العالم والإنجاز الأولمبي لأنهما لا يستويان.

    وقال سواريز في تصريحات سابقة:"لدينا اثنتان وأعطونا اثنتين أخريين، لكني لا أحسبهما بكل أمانة، الأرجنتين لديها كؤوس عالم أكثر من أوروجواي ولا يمكن المساواة بينهما في الأهمية".

    ويقال إن هذا الاعتراف من الهداف التاريخي لأوروجواي، جعل الاتحاد الدولي يأخذ في الاعتبار إزالة النجمتين من قميص الفريق قبل كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    • إعلان
  • Mexico v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    قرار نهائي

    الصحفي فيكتور هوجو موراليس، قال إن الاتحاد الدولي اتخذ أمرًا رسميًا لنظيره الأوروجوياني لكرة القدم، بضرورة خوض كأس العالم مع مدربه الحالي مارسيلو بييلسا بنجمتين فقط على قميص المنتخب.

    وقال عبر حسابه على منصة "إكس":"الفيفا قرر أن أوروجواي ستسخدم نجمتين فقط على شعارها، وهو ما يتوافق مع عدد ألقاب كأس العالم التي فاز بها الفريق".

    وأضاف:"أوروجواي اعتادت على اللعب بـ4 نجوم على قميصها ويرجع ذلك إلى فوزها بميداليتين أولمبيتين لعامي 1924 و1928".

    وقرر الفيفا تسريع هذه العملية وإصدار الأوامر بشكل فوري للاتحاد الأوروجوياني، بعد مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرًا لسواريز، حيث تسبب لاعب إنتر ميامي في إعادة إثارة الجدل حول هذا الأمر من جديد.

  • مسيرة حافلة لسواريز مع أوروجواي

    المهاجم المخضرم البالغ من العمر 38 سنة يعتبر أحد أهم النجوم في تاريخ بلاده، حيث سجل 69 هدفًا وصنع 39 في 143 مباراة رسمية لعبها مع الفريق بكل البطولات.

    وشارك سواريز في 4 بطولات كأس عالم مع بلاده في 2010 و2014 و2018 و2022، ولديه ذكرى لا يمكن نسياها في 2010، بعدما قاد الفريق إلى نصف النهائي بأغرب طريقة ممكنة.

    سواريز تعرض للطرد بعد التصدي لكرة كانت على وشك دخول مرمى فريقه، وحرم منتخب غانا من هدف صريح، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء أضاعها أسامواه جيان، وتم الاحتكام بعدها لركلات الترجيح التي انتصرت فيها أوروجواي، قبل الخروج من نصف النهائي بالخسارة من هولندا 3/2 في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

    وتواجد سواريز مع أوروجواي في فوزها ببطولة كوبا أمريكا 2011، واعتزل اللعب الدولي في سبتمبر 2024، مما يعني أنه لن يتواجد مع الفريق في المونديال القادم.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • مجموعة أوروجواي في كأس العالم

    الفريق تأهل إلى المونديال المقام في قارة أمريكا الشمالية تحت قيادة المدرب مارسيلو بييلسا، باحتلال المركز الرابع بجدول ترتيب التصفيات بـ28 نقطة،، بفارق 10 نقاط عن الأرجنتين صاحبة الصدارة.

    وأوقعت قرعة المونديال منتخب أوروجواي مع كل من إسبانيا والسعودية وكاب فيردي، حيث يمتلك الفريق فرصة قوية في بلوغ مراحل إقصاء المغلوب من المجموعة الثامنة.

    ويلعب الفريق مباراته الأولى أمام السعودية يوم 16 يونيو، وبعدها يلاقي كاب فيردي في 22 من نفس الشهر، قبل اختتام مواجهاته في مرحلة المجموعات باللعب ضد إسبانيا يوم 27 يونيو.

0