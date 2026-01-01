لويس دي لا فوينتي ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو اعتزال كأس العالم 2026

لعب ميسي دوراً هاماً في مساعدة الأرجنتين على التأهل لكأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث سجل ثمانية أهداف ليضمن فريق ليونيل سكالوني المركز الأول في تصفيات أمريكا الجنوبية.

ومع ذلك، شكك اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا مرارًا وتكرارًا في مشاركته في البطولة الهامة في يونيو المقبل، حيث ستسعى الأرجنتين للدفاع عن اللقب الذي فازت به بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي 2022 في قطر.

في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية في نوفمبر، عندما سُئل عما إذا كانت إمكانية المشاركة في كأس العالم "مثيرة للغاية"، قال ميسي: "نعم، بالطبع. إنها بطولة مذهلة. من المميز اللعب مع المنتخب الوطني، خاصة في البطولات الرسمية الكبرى، والأكثر من ذلك بالنظر إلى ما تعنيه كأس العالم، خاصة بعد الفوز بها.

"لكن كما قلت، لا أريد أن أكون عبئًا، إذا جاز التعبير. أود أن أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، لأتأكد من أنني أستطيع مساعدة الفريق والمساهمة فيه. موسمنا (في فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم) يختلف عن الموسم الأوروبي. سيكون لدينا فترة ما قبل الموسم، مع عدد قليل من المباريات قبل كأس العالم، وسنرى كيف تسير الأمور يومًا بعد يوم لنرى ما إذا كنت أشعر حقًا أنني في حالة بدنية جيدة بما يكفي لأكون في المكان الذي أريده وأكون قادرًا على المشاركة.

"لكن من الواضح أنني أدرك أن هذه كأس العالم، وهي حدث خاص، وأن كأس العالم هي أكبر مسابقة على الإطلاق. لذا، أنا متحمس، لكنني أتعامل مع الأمر يومًا بيوم".