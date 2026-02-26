AFP
لويس إنريكي يحذر تشيلسي وبرشلونة، ويؤكد مدرب باريس سان جيرمان أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا مستعد لمواجهة أي فريق
لا مفر من العمالقة
ينتظر عمالقة الدوري الفرنسي معرفة مصيرهم في قرعة يوم الجمعة، حيث من المؤكد أنهم سيواجهون مباراة صعبة ضد إما البلوز أو البلوغرانا. ومع ذلك، سارع المدرب الإسباني إلى تحويل الضغط إلى نظرائه القاريين، مشيرًا إلى أن عامل الخوف المرتبط بالنادي الباريسي لا يزال قائمًا تمامًا. في حين شكك بعض النقاد في مستواهم الجماعي مقارنة بحملة الفوز باللقب الموسم الماضي، يعتقد المدرب الإسباني السابق أن فريقه لا يزال يتمتع بهالة تخيف بقية الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
"فريق صعب للغاية في مواجهته"
عندما سأله قناة Canal+ عما إذا كان فريقه لا يزال يتمتع بنفس القوة الجماعية التي جعلته يتوج بطلاً لأوروبا في 2024-2025، قدم إنريكي رداً متحدياً. ودعا وسائل الإعلام إلى سؤال منافسيه عن تقييمهم الصادق للتحدي الذي يمثله باريس سان جيرمان. "عليكم أن تطرحوا هذا السؤال على منافسينا. سترون ماذا سيجيبون. هل هو صعب؟ لا! بل من الصعب جدًا جدًا اللعب ضدنا"، قال قبل أن يضيف بابتسامة: "تأكدوا من سؤالهم ذلك".
تنبع ثقة المدرب من اعتقاده بأن القوة الباريسية لا تزال كابوسًا تكتيكيًا للمدربين المنافسين. على الرغم من الأداء المتفاوت ضد موناكو، حيث سمحت الأخطاء الفردية للزوار بالبقاء في المنافسة، فإن إنريكي يعتمد على خبرة فريقه في المباريات الكبيرة. في الموسم الماضي، اجتاز أوسمان ديمبيلي وزملاؤه طريقًا محفوفًا بالمخاطر خلال مراحل خروج المغلوب، حيث أقصوا عمالقة إنجلترا ليفربول وأستون فيلا وأرسنال في طريقهم إلى المجد القاري.
جاهز لأي تحدٍ قاري
عزز لويس إنريكي موقفه المتفائل، موضحًا أن هوية منافسهم التالي لا علاقة لها بطموحاتهم في الفوز باللقب. وقال للصحفيين: "نحن مستعدون لمواجهة أي فريق، ومستعدون للعب في أي مسابقة. وما نحاول القيام به هو نفسه دائمًا". ويصر الإسباني على أن النادي العاصمة لن يغير فلسفته أو يخفض توقعاته، بغض النظر عن العقبات التي ستواجهه خلال الأشهر الأخيرة من الموسم.
كما تطرق مدرب باريس سان جيرمان إلى الأثر البدني الذي خلفه هذا الموسم الفريد على جميع الأندية الأوروبية الكبرى، مشيرًا إلى أن عمق التشكيلة سيكون العامل الحاسم في الجولات القادمة. "إنه موسم خاص لأن جميع الفرق تعرضت للعديد من الإصابات. بالنسبة لنا، الأمر واضح جدًا، وهذا ليس عذرًا، ولكن من المهم أن يكون جميع اللاعبين متاحين"، أوضح إنريكي. وهو يعلم أن وجود فريق كامل اللياقة البدنية سيكون ضروريًا إذا أرادوا الدفاع بنجاح عن لقبهم أمام نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني.
الحفاظ على عقلية الفوز بالبطولة
مع اقتراب انتهاء مرحلة التصفيات في سويسرا، تتصاعد حدة التوتر، لكن إنريكي يظل مركزًا على الهدف طويل المدى. وأقر بأن الفوز بلقبين متتاليين مهمة صعبة للغاية، لكن فريقه يتمتع بالقوة النفسية اللازمة. "تبقى ثلاثة أشهر على انتهاء المنافسة، ونحن ما زلنا بنفس العقلية. هدفنا هو الفوز بالمسابقات اللي نلعب فيها. ودائماً يكون هذا هدف صعب جداً"، خلص المدرب البالغ من العمر 54 عاماً وهو يتطلع إلى الربيع.
في حين أن القرعة قد تجلب لقاءً رومانسيًا مع ناديه السابق برشلونة أو لقاءً مهمًا مع تشيلسي، فإن الشاغل الرئيسي لإنريكي هو ضمان أن يصل نجومه إلى ذروة أدائهم في الوقت المناسب تمامًا. ستحدد القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مسار البطولة، ولكن في نظر مدرب باريس سان جيرمان، فإن بقية أوروبا هي التي يجب أن تقلق بشأن حامل اللقب الحالي. الطريق إلى النهائي طويل، ولكن الباريسيين لا ينوون التخلي عن مكانتهم كأكثر الفرق رعباً في القارة.
