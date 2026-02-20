لويس إنريكي لا يخاطر بأوزمان ديمبيلي، حيث أعرب مدرب باريس سان جيرمان عن إحباطه بسبب تعرض اللاعب لـ"ثلاث أو أربع" إصابات في كل مباراة

يجد حامل اللقب نفسه في موقف صعب غير معتاد، حيث يعاني من غرفة علاجية نادراً ما تخلو من المرضى. اعترف إنريكي بأن مرونته التكتيكية المعهودة قد تضاءلت هذا الموسم، لأنه ببساطة لا يملك العدد الكافي من اللاعبين الأصحاء اللازمين للحفاظ على سياسة التناوب التي يفضلها.

وأكد الإسباني أن العدد الكبير من الغيابات أجبره على الاعتماد بشكل كبير على مجموعة أساسية من اللاعبين، مما أدى إلى مخاوف من إصابتهم بالإرهاق. هذا التغيير في الظروف جعل الموسم الحالي أكثر صعوبة بكثير من المواسم السابقة في بارك دي برانس.

"ما غير عقليتي هذا الموسم هو عدد الإصابات التي تعرضنا لها"، اعترف المدرب. "لا يمكنني تغيير العديد من اللاعبين لأننا تعرضنا لإصابة ثلاثة أو أربعة لاعبين في المتوسط في كل مباراة. لا يمكنني تدوير لاعبي فريقي بنفس القدر. هذا العام، عليك أن تعرف كيف تبحث عن أفضل طريقة للإدارة. إنه سيناريو مختلف عن الموسمين الماضيين".

وأضاف: "أولاً، من الصعب مقارنة [هذا الموسم بالموسم الماضي]. هذا العام غير عادي، ولا أريد أن أقدم أعذاراً. لا يمكنني تغيير تشكيلة الفريق كثيراً. لكن أعتقد أن هذا الفريق أظهر مرونة منذ أن جئت إلى هنا. يمكنك أن ترى كيف نتعامل مع المشاكل. من الصعب الحصول على هذا النوع من المرونة، لكننا نمتلكها".