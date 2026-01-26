لا مكان للقلب أمام المهنية: لويس إنريكي "كابوس برشلونة" في الميركاتو.. ولا تنسوا ما فعله بيب جوارديولا قبله

"لا مكان للقلب أو العاطفة عندما يتعلق الأمر بالمهنية"؛ هكذا هو شعار الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

إنريكي الذي يُردد في كل مكان، أنه "عاشق" للعملاق الإسباني برشلونة؛ ها هو يتحوّل إلى "كابوس حقيقي" لهذا النادي، في سوق الميركاتو.

وارتدى إنريكي قميص برشلونة كـ"لاعب"، في الفترة من 1996 إلى 2004؛ كما أشرف على تدريبه لـ3 سنوات كاملة، من 2014 إلى 2017.

وبعد رحيله عن برشلونة كـ"مدرب"؛ قاد إنريكي المنتخب الإسباني في "ولايتين"، قبل أن يوقع مع باريس سان جيرمان صيف 2023.

ومع الفريق الباريسي.. كتب المدير الفني الإسباني التاريخ؛ حيث حقق السداسية الخالدة معه "الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال"، عام 2025.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، كيف تحوّل لويس إنريكي إلى "كابوس" لبرشلونة في سوق الميركاتو؛ لكن مع التأكيد على مهنية هذا المدرب، بعيدًا عن العاطفة..