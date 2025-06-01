لفتة "غير معتادة" من لويس إنريكي تجاه لاعبي إنتر .. ويؤكد: هذا كان همي الأكبر قبل النهائي ومبابي سر فلسفة باريس الجديدة

تصدر مدرب باريس سان جيرمان المشهد بعد الفوز أمام إنتر..

لويس إنريكي فعلها مرة أخرى. بعد 10 سنوات من صعوده إلى قمة العالم مع برشلونة، حقق المدرب الإسباني إنجازًا ثانيًا على رأس باريس سان جيرمان. على عكس برشلونة، لم يسبق لباريس سان جيرمان الفوز بدوري أبطال أوروبا.

كان دور المدرب السابق لمنتخب إسبانيا أساسيًا، حيث غيّر عقلية الجميع: من النجوم المتراصة إلى فلسفة الفريق، كانت ثورته ناجحة، وتناغم كل ذلك مع عقلية الفريق.

عقلية خاصة من الناحية الإنسانية أيضاً، والدليل على ذلك ما حدث بعد المباراة، مباشرة على أرض ملعب أليانز أرينا، عند تتويج باريس سان جيرمان بطلاً لأوروبا.