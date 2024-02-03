لوكس برجفال | رفض برشلونة والهدف أموال وأضواء البريميرليج!

من هو بيرجفال الذي رفض الانضمام لبرشلونة؟

أعلن نادى توتنهام رسميًا عن ضم لوكاس بيرجفال، اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا في اليوم الأخير لانتقالات يناير 2024 ولكنه سيشارك مع الفريق في الصيف.

وفي بداية فترة الانتقالات الشتوية لهذا العام كان فريق برشلونة مهتمًا بالتعاقد مع لاعب خط وسط جديد ووقع اختيارهم على لوكاس بيرجفال، الذي يتألق منذ عامين في السويد ولكن رفض اللاعب الشاب الانتقال إلى برشلونة وفضل توتنهام عليهم بعد صراع شرس استمر حتى اليوم الأخير من شهر يناير.

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي من هو لوكاس بيرجفال؟ أحد أفضل المواهب ومستقبل كرة القدم على النحو التالي:-