لوكا ويليامز بارنيت .. قصة بدأت بنصيحة برازيلية وكل الطرق تؤدي إلى "قذائف بول جاسكوين"

قبل فترة وجيزة من إجبار جائحة فيروس كورونا العالم على الدخول في حالة إغلاق تام في ديسمبر 2019، سجل توتنهام وأصدر مقطع فيديو للاعبي فريقه الأول وهم يقودون أطفال الأكاديمية إلى التدريب.

لوكاس مورا، لاعب الفريق السابق، الذي كان لا يزال ينعم ببطولة معجزة أمستردام قبل نصف عام، فاجأ صبيًا يبلغ من العمر 11 عامًا بوجوده أثناء قيادتهم السيارة في جولة، واستغل اللاعب البرازيلي هذه الفرصة من إجل إعطاء بعض الكلمات الحكيمة للطفل.

قال لوكاس:"أفضل نصيحة يمكنني أن أقدمها لك، هي ألا تستسلم أبدًا، وأن تبذل قصارى جهدك دائمًا، كل يوم، في كل مرة. وفي حياتك، لا تتعب أبدًا من فعل الخير للناس. كن رجلًا نبيلًا".

بعد ما يزيد قليلاً عن خمس سنوات، ظهر ذلك الفتى، لوكا ويليامز-بارنيت، لأول مرة مع فريق توتنهام الأول. "كان مرحباً للغاية"، قال ويليامز-بارنيت، البالغ من العمر الآن 17 عاماً، عن لوكاس وتجربته. "أراد أن يتعرف عليّ عندما كان [الفيديو] عنه، كان شخصاً طيباً للغاية".

كان لقاء لوكا بلوكاس مجرد الفصل الأول في صعود الأول في الفريق، والأمل داخل هوتسبير واي هو أن هذه القصة الخيالية لا تزال تحتوي على عدة فصول مثمرة لم تُكتب بعد.

لقد تفوق لاعب الوسط المهاجم على أقرانه في العمر وأثار انتباه مدرب الفريق الأول توماس فرانك. "أنا على دراية تامة بموهبة لوكا، وأحب ما أرى"، اعترف الدنماركي مؤخرًا.

إذن، من هو ويليامز-بارنيت، ولماذا توتنهام مقتنع تمامًا بأنه قد يكون أفضل لاعب محلي منذ هاري كين؟ GOAL لديها المعلومات الكاملة عن أحدث موهبة مراهقة في توتنهام...