Luca Williams-Barnett Tottenham NXGN GFXGetty/GOAL
علي سمير

لوكا ويليامز بارنيت .. قصة بدأت بنصيحة برازيلية وكل الطرق تؤدي إلى "قذائف بول جاسكوين"

نجم لامع يشق طريقه نحو الشهرة مع توتنهام

قبل فترة وجيزة من إجبار جائحة فيروس كورونا العالم على الدخول في حالة إغلاق تام في ديسمبر 2019، سجل توتنهام وأصدر مقطع فيديو للاعبي فريقه الأول وهم يقودون أطفال الأكاديمية إلى التدريب.

 لوكاس مورا، لاعب الفريق السابق، الذي كان لا يزال ينعم ببطولة معجزة أمستردام قبل نصف عام، فاجأ صبيًا يبلغ من العمر 11 عامًا بوجوده أثناء قيادتهم السيارة في جولة، واستغل اللاعب البرازيلي هذه الفرصة من إجل إعطاء بعض الكلمات الحكيمة للطفل.

 قال لوكاس:"أفضل نصيحة يمكنني أن أقدمها لك، هي ألا تستسلم أبدًا، وأن تبذل قصارى جهدك دائمًا، كل يوم، في كل مرة. وفي حياتك، لا تتعب أبدًا من فعل الخير للناس. كن رجلًا نبيلًا".

بعد ما يزيد قليلاً عن خمس سنوات، ظهر ذلك الفتى، لوكا ويليامز-بارنيت، لأول مرة مع فريق توتنهام الأول. "كان مرحباً للغاية"، قال ويليامز-بارنيت، البالغ من العمر الآن 17 عاماً، عن لوكاس وتجربته. "أراد أن يتعرف عليّ عندما كان [الفيديو] عنه، كان شخصاً طيباً للغاية".

كان لقاء لوكا بلوكاس مجرد الفصل الأول في صعود الأول في الفريق، والأمل داخل هوتسبير واي هو أن هذه القصة الخيالية لا تزال تحتوي على عدة فصول مثمرة لم تُكتب بعد.

 لقد تفوق لاعب الوسط المهاجم على أقرانه في العمر وأثار انتباه مدرب الفريق الأول توماس فرانك. "أنا على دراية تامة بموهبة لوكا، وأحب ما أرى"، اعترف الدنماركي مؤخرًا.

إذن، من هو ويليامز-بارنيت، ولماذا توتنهام مقتنع تمامًا بأنه قد يكون أفضل لاعب محلي منذ هاري كين؟ GOAL لديها المعلومات الكاملة عن أحدث موهبة مراهقة في توتنهام...

  • حيث بدأ كل شيء

    يتميز ويليامز-بارنيت بكونه من مشجعي توتنهام، وهو لم يكن قد ولد بعد عندما فاز الفريق بآخر لقب محلي له، حيث ولد في 1 أكتوبر 2008، أي بعد حوالي ثمانية أشهر من فوز الفريق بكأس الرابطة ضد تشيلسي، وقبل أيام قليلة من استبدال خواندي راموس بمدرب الفريق هاري ريدناب.

    نشأ في لوتون، وجذب انتباه كشافي فريق هاترز عندما كان صبيًا، ولكن في سن العاشرة، انتقل إلى توتنهام ومقره على حدود هيرتفوردشاير وإسكس ولندن الكبرى. 

    ولم يستغرق توتنهام وقتًا طويلاً ليدرك أن لديه لاعبًا موهوبًا، وهو ما قد يكون أحد أسباب اختيار ويليامز-بارنيت للظهور مع لوكاس في الفيديو.

    لم يبدو أن اللعب المستمر فوق فئته العمرية يثبط عزيمة ويليامز-بارنيت، الذي وجد طريقة للتميز حتى بين اللاعبين الأكثر نضجًا جسديًا. جعلته موهبته وحيله لاعبًا صعبًا للغاية حتى بالنسبة لأقوى المدافعين.

    في سن 15 و 16 عامًا، تمت ترقية ويليامز-بارنيت إلى فريق توتنهام تحت 18 عامًا، حيث شارك في سبع مباريات على هذا المستوى خلال موسم 2023-24 ولفت انتباه المدرب السابق أنجي بوستيكوجلو. كان الأسترالي قد وضع عينه بالفعل على لاعب الوسط الشاب للمستقبل.

    • إعلان
  • Luca Williams-BarnettGetty Images

    الفرصة الأهم

    خلال الثلث الأول من حملة توتنهام الناجحة في دوري أوروبا 2024-25، تلقى ويليامز-بارنيت رسالة مهمة من بوستيكوجلو. بدلاً من الذهاب إلى المدرسة في 6 و 7 نوفمبر، سيكون الطالب في الصف الحادي عشر جزءًا من وفد توتنهام المسافر إلى تركيا لمواجهة العملاق التركي جلطة سراي.

     تطلب الأمر سلسلة من المكالمات الهاتفية من طاقم فريق الشباب ورحلة سريعة إلى منزل عائلته لجلب جواز سفره، لكن ويليامز-بارنيت تمكن من ركوب الطائرة مع الملايين من كبار السن على الرغم من ذلك. 

    وعلى الرغم من أن لاعب الوسط لم يشارك في المباراة، إلا أنه كان جزءًا من تشكيلة الفريق في المباراة التي انتهت بهزيمة 3-2، وتبددت آماله في الظهور لأول مرة بعد أن حصل زميله المراهق ويل لانكشير على بطاقة حمراء.

    كانت تلك هي الخطوة الأولى لويليامز-بارنيت في عالم كرة القدم للرجال، وكان من الواضح أنه ضمن خطط بوستيكوجلو بطريقة أو بأخرى. تبع ذلك استدعاءات لاحقة للجلوس على مقاعد البدلاء في مباريات ضد روما ورينجرز في أوروبا، وكذلك فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

    وكان هناك الكثير من الضجة حول اللاعبين الأكبر سنًا لانكشير ومايكي مور، لكن ويليامز-بارنيت كان الأصغر بين هذه المجموعة الجديدة، في انتظار فرصة لإثبات جدارته على أعلى مستوى.

    للأسف، لم يلعب ويليامز-بارنيت أي دقيقة في مباريات رسمية خلال فترة بوستيكوجلو، لكنه أضاء الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عامًا بتسجيله 19 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة في 20 مباراة، بشكل أساسي في مركز رقم 10 بينما كان يقلد احتفاله الشهير بإصبعه الذي يشبه احتفال نجمه المفضل ديلي ألي.

     سجل ثلاثية في فوز فريقه 5-2 على تشارلتون أثليتيك في كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان رسالته بعد المباراة مبهجة للجماهير: "لا أطيق الانتظار للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتسجيل الأهداف لتوتنهام وإسعاد الجماهير".

    وبالطبع، كان مكتشفو المواهب في إنجلترا يلاحقون ويليامز-بارنيت، الذي خاض حتى الآن 14 مباراة في جميع الفئات العمرية مع فريق يونج ليونز وسجل هدفًا في أول مباراة له مع فريق تحت 18 عامًا في سبتمبر. جاء هذا الهدف قبل اللحظة الأهم في مسيرته حتى الآن...

  • Luca Williams-Barnett Tottenham 2025-26Getty Images

    كيف تسير الأمور؟

    من المهم وضع ظهور ويليامز-بارنيت في سياقه الصحيح، ليس فقط بسبب موهبته الخاصة، ولكن أيضًا بسبب الطموحات التي يسعى نادي توتنهام إلى تحقيقها.

     نماذج مثل هاري كين وليدلي كينج هاري وينكس وأوليفر سكيب وجافيت تانجانجا تعتبر من أبرز خريجي الأكاديمية في السنوات الأخيرة، ولكن يتخلف توتنهام كثيرًا عن منافسيه في "الستة الكبار" عندما يتعلق الأمر بترقية اللاعبين من داخل النادي، حتى لو كانوا قد اقتربوا من الفريق الأول، كما يتضح من التعاقد مع المراهقين لوكاس بيرجفال وأرشي جراي ولوكا فوسكوفيتش وماسون ميليا.

    مع اقتراب موسم 2025-26 تحت قيادة فرانك، الذي قضى معظم حياته كمدرب للشباب، أراد توتنهام أن يرى مسارًا أكثر وضوحًا من الأكاديمية إلى الفريق الأول. في الواقع، تم استجواب الدنماركي مرارًا وتكرارًا حول خططه لدمج أفضل وألمع لاعبي هوتسبر واي في تشكيلته.

    قال فرانك قبل يوم واحد من منح ويليامز-بارنيت فرصة الظهور لأول مرة: "أعتقد أن التوازن الدقيق الذي يحتاجه هو أن يلعب ويتطور في مكان يتم فيه دفعه بما يكفي ولكن ليس بشكل صعب للغاية. وفي أوقات أخرى، يحتاج إلى أن يتم دفعه بقوة، ومن الصعب عليه التعامل مع الشدة أو الجانب البدني. لذا، فإن الأمر يتعلق بمحاولة تحقيق هذا التوازن".

    في الدقيقة 87 من المباراة التي فاز فيها فريقه 3-0 على دونكاستر روفرز في كأس كاراباو في سبتمبر، حل ويليامز-بارنيت محل ماتيس تيل ليصبح اللاعب رقم 900 الذي يلعب مع الفريق الأول، مع ستة لاعبين فقط أصغر منه سناً عندما ارتدى قميص الفريق الأبيض لأول مرة.

    "أنا في غاية السعادة. اللعب في نادي طفولتي... هذا جنون"، قال ويليامز-بارنيت بعد المباراة وهو يلهث. من جانبه، كان فرانك سعيدًا بمشاركته في تطوير المراهق، حيث قال في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه من دواعي سروري دائمًا أن أكون جزءًا من ظهور لاعب شاب لأول مرة. لذا، نعم، أنا سعيد بذلك. أعتقد أن التركيز على تنمية المواهب والأكاديميات في جميع أنحاء العالم كان كبيرًا للغاية خلال السنوات العديدة الماضية. لذا، أصبح عدد المواهب أكبر. هناك مواهب جديدة تظهر وهي أصغر وأصغر سناً. لكن هناك فرق بين الظهور لأول مرة في سن 16 والخطوة التالية، والأهم من ذلك، هي كيفية تقدم لوكا أو غيره من اللاعبين. من الصعب جداً الاستمرار ثم الانضمام إلى الفريق الأول كلاعب أساسي. لكن الخطوة الأولى مهمة جداً".

    منذ ذلك الحين، سافر ويليامز-بارنيت مع الفريق الأول وظهر على مقاعد البدلاء، لكنه لعب حصريًا مع فريق توتنهام تحت 21 عامًا على الصعيد المحلي وفريق تحت 19 عامًا في دوري الشباب الأوروبي، وسجل ثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 11 مباراة في هذين المستويين مجتمعين.

     ومن الجدير بالذكر أنه سجل ثلاثية في غضون 39 دقيقة خلال الفوز 6-3 على ليستر سيتي.

  • أكبر نقاط القوة

    نظرة واحدة على إحصائيات ويليامز-بارنيت تكفي لتعرف أنه لاعب يعرف أين يقع المرمى. خلال 41 مباراة رسمية من فئة تحت 16 سنة إلى تحت 21 سنة، سجل 30 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة، معظمها من مركز الهجوم، على الرغم من أنه لعب أيضًا في كلا الجناحين.

    بالإضافة إلى الأرقام، يلعب ويليامز-بارنيت بأناقة وحماس قد يجعلانه يوماً ما يستحق ثمن التذكرة وحده. يمكنه الانطلاق من وضع ثابت إلى السرعة القصوى بسرعة مذهلة، في حين أن قدرته على استخدام قدميه يجعله تهديداً أكثر صعوبة على المدافعين، حيث يشتهر بقدرته على تبديل الكرة بين قدميه اليسرى واليمنى أثناء الجري.

    هذه الصفات وحدها تجعل من ويليامز-بارنيت أحد أكثر اللاعبين الشباب تدميراً في الانتقالات في أي مكان في العالم، ولكن مهاراته لا تتوقف عند هذا الحد. إن قدرته على استخدام قدميه بشكل متساوٍ تساعده في تسديداته الصاروخية، حيث يمكنه تسديد الكرة في الزاوية العليا بأي من قدميه من أي مكان تقريباً، مثل الأسطورة الإنجليزية بول جاسكوين وبعض لاعبي توتنهام السابقين مثل سون هيونج-مين وكريستيان إريكسن.

    وعندما نقول "أي مكان"، فإننا نعني ذلك حقًا. لقد سجل ويليامز-بارنيت بالفعل ثلاثة أهداف من خط المنتصف في مباريات فرق الشباب في توتنهام. ثلاثة أهداف. وهذا فقط في السجلات. تخيلوا كم مرة خدع حارس مرماه في التدريبات. ربما حتى جولييلمو فيكاريو وقع في هذا المصير.

    بعد ظهور ويليامز-بارنيت ضد دونكاستر، أكد لاعب الوسط جراي أن توتنهام يمتلك لاعبًا متميزًا. "أعتقد أنه لو كان لديه 10 دقائق إضافية، لكان قد سجل هدفًا. قلت له في النهاية، لو كان لديه بضع فرص إضافية للوصول إلى الظهير. لقد رأيناه في التدريبات، إنه حاد للغاية ومن المثير للغاية رؤية لاعبين شباب مثله يبرزون ويقدمون أداءً جيدًا في المباريات ويحصلون على فرص. كنت في مكانه ذات مرة، لذا أعرف كيف يشعر، وسأساعده طوال الطريق".

  • Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    مجال للتحسين

    كما هو الحال مع جميع اللاعبين المتميزين على مستوى الشباب، فإن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه حول ويليامز-بارنيت هو كيف ستتطور لعبته إلى مستوى الكبار. لكنه يدرك ذلك تمامًا.

    وقال عن أول لمسة له للكرة خلال مباراته الأولى ضد دونكاستر: "فهمت ذلك بعد دقيقتين فقط. لم أكن أفكر بوضوح، كان عليّ التكيف. كان الأمر سريعًا للغاية، أنا معتاد على فئة تحت 21 عامًا، وكنت أعتقد أن [دونكاستر] سريعون للغاية. إنها لعبة بدنية للغاية وصعبة بعض الشيء، لكن عليّ التعود على ذلك".

    يأمل مدرب فريق تحت 21 عامًا في توتنهام، واين بيرنت، في الحفاظ على لاعب الوسط النجم في المسار الصحيح. "إنه لاعب كرة قدم ذكي بالنسبة لشاب في مثل سنه. لديه القدرة والموهبة. يمكنك أن ترى ذلك بوضوح"، قال بعد أن سجل ويليامز-بارنيت ثلاثية سريعة ضد ليستر. "عليه أن يواصل العمل. عليه أن يستمر في التطور، لكنه يمكن أن يكون مثيراً للغاية في بعض الأحيان ونحن سعداء بوجوده معنا".

    كما حذر فرانك، هذه مجرد خطوات صغيرة في ما يأمل ويليامز-بارنيت أن يكون مسيرة طويلة وناجحة. لا يزال هناك العديد والعديد من العقبات التي يجب التغلب عليها في طريقه إلى كرة القدم المنتظمة، ناهيك عن الطموحات العالية المتوقعة له.

  • Paul Gascoigne 1991 FA Cup Semi Final Tottenham Hotspur v ArsenalHulton Archive

    بول جاسكوين القادم؟

    في عصر أصبحت فيه كرة القدم أكثر آلية وتعتمد على الكرات الثابتة، يذهب ويليامز-بارنيت عكس التيار. إنه فنان، ساحر، عبقري، أي مهنة تعبيرية مبهجة يمكن أن تتخيلها.

    لم يفعل ويليامز-بارنيت الكثير لتهدئة المقارنات مع العظيم بول جاسكوين - الذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أكثر اللاعبين موهبة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، إن لم يكن الأكثر موهبة - عندما كشف أن جوردي المتمرد هو السبب الذي دفعه هو وعائلته إلى تشجيع توتنهام في المقام الأول: "كان يفعل ما يريد؛ وهذا ما أحبه فيه. لا يمكنك التصدي له. أحب أيضًا [ديفيد] جينولا؛ ربما هما الاثنان. منذ أن كان لدي مدربي، رايان هول، أخبرني أن أعبر عن نفسي. منذ ذلك اليوم، أحببت ذلك".

    إشارة جينولا، وهو لاعب آخر من لاعبي توتنهام في عصر منسي، هي فكرة اعترف بها مدربو ويليامز-بارنيت أيضًا. قال ستيوارت لويس، مدربه في فريق تحت 18 عامًا، سابقًا: "إنه يحب كرة القدم. إنه لاعب مثير ومبدع. تحدثت هذا الأسبوع عن لاعبي توتنهام وامتلاكهم تلك الإبداعية وتلك العقلية التي تدفعهم إلى المضي قدمًا. لقد أحببنا جينولا على مر السنين، وأحببنا [ديميتار] بيرباتوف، هؤلاء اللاعبين".

    من بين لاعبي توتنهام الأحدث، يشبه ديلي المذكور أعلاه جينولا إلى حد ما، لكن ويليامز-بارنيت يبدو أكثر اندفاعًا وديناميكية في المراوغة من لاعب وسط إنجلترا السابق حتى في أوج عطائه.

  • ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    مشجعو توتنهام متشوقون لرؤية المزيد من براعة ويليامز-بارنيت في فريق فرانك. ومع ظهور أزمة إصابات جديدة، قد يحصل على المزيد من الفرص في وقت قريب.

    بعد أن أتم 17 عامًا في بداية أكتوبر، سارع توتنهام إلى توقيع عقد احترافي مع لاعب الوسط. وقال بعد توقيع العقد: "أنا هنا منذ ست سنوات، وقعت مع الفريق تحت 10 سنوات، وكنت أحلم باللعب لهذا النادي".

    من بين خريجي أكاديمية توتنهام المعاصرين المذكورين سابقًا - كينج، كين، وينكس، سكيب وتانجانجا - ويليامز-بارنيت هو الوحيد الذي تلقى تعليمه الكروي بالكامل في مجمع التدريب المرموق هوتسبير واي، بدلاً من سبيرز لودج القديم. قد يكون أول قصة نجاح حقيقية لسبيرز في عصر فريق الشباب هذا.

    ولكن في الوقت الحالي، هدف ويليامز-بارنيت واضح. هناك هدفان في بصره: "الفوز في كل مباراة وتسجيل هدف في كل مباراة".

الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
فولهام crest
فولهام
فولهام