أسطورة "الحذاء الممزق": مودريتش يضع رايته في الأولمبيكو .. الرجل الثاني بعد "ديدا" ينتصر لمخاطرة أليجري!

عندما تشاهد ما يفعله في أرض الميدان، يجبرك على التصفيق له، هكذا ظهر النجم الكرواتي لوكا مودريتش، في ليلة تعادل فريقه ميلان، مع مضيفه روما، بنتيجة (1-1)، على ملعب الأولمبيكو، ضمن قمم الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.

وتقدم كوني دي وينتر، بهدف ميلان من صناعة مودريتش، في الدقيقة 62، فيما تعادل لورينزو بيليجريني لروما، من ركلة جزاء، في الدقيقة 74.

ورفع ميلان رصيده إلى 47 نقطة، ليبتعد عن إنتر "المتصدر" بفارق خمس نقاط، فيما جاء روما، في المركز الثالث، بـ43 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مودريتش في قمة روما وميلان..

Getty/Goal