لوكا مودريتش "عجوز ميلان الشاب" .. أنانية زميله حرمته من تكرار لدغته وحذاؤه "الممزق" خذله أمام بولونيا!

بالحديث عن مودريتش بشكل خاص، فكما هي العادة، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد .. إذ يبقى "العجوز الشاب" دائمًا، بل هو حتى أفضل من بعض اللاعبين الشباب داخل المستطيل الأخضر، لذا دعنا من مدحه ولنسلط الضوء على بعض اللقطات التي لفتت الأنظار إليه خلال 72 دقيقة شارك بها..

اعتمد مودريتش على تمويل لاعبي المقدمة كما هي العادة، وفي الدقيقة 62 من عمر مواجهة بولونيا، مرر كرة رائعة إلى لوفتوس تشيك على حدود منطقة جزاء بولونيا، وبينما كان الكرواتي في وضعية انفراد بالمرمى، فضل الأول التسديد في اتجاه الشباك مباشرةً، لكن حارس بولونيا فيديريكو رافاجليا تصدى له ببراعة، ليضيع فرصة هدف محقق.

تلك الفرصة التي كانت مضمونة بالنسبة لوضعية مودريتش في منطقة جزاء بولونيا مقارنة بلوفتوس تشيك، حرمت الكرواتي من تكرار ما فعله في مباراة الدور الأول بين الفريقين، حيث أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 61.

ومن أنانية لوفتوس تشيك مع مودريتش إلى تصرف لويس فيرجسون المستفز للكرواتي في الدقيقة 68..

في تلك الدقيقة وصل لوكا إلى الجهة اليمنى لمنطقة جزاء بولونيا، وبينما كان يتجهز للتسديد المباشر على المرمى أو تمرير عرضية أرضية لزملائه لإضافة الهدف الرابع، ما كان من فيرجسون إلا أن يقوم باحتضان صاحب الـ40 عامًا من الخلف، لإيقافه، حيث استمر هذا الوضع لمدة 10 ثواني تقريبًا قبل أن يعرب الأخير عن غضبه من تصرف لاعب الخصم.