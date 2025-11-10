"لقد تجاوزتم الحدود" .. لوكاس شوفالييه يخرج عن صمته بعد "إعجابه" السياسي المثير للجدل

بعد أن كان تحت الضغط بسبب أدائه المتواضع مع باريس سان جيرمان، يواجه لوكاس شوفالييه الآن جدلاً غير متوقع. فقد أشعلت إشارة "إعجاب" بسيط ةعلى إنستجرام النار في البارود هذا الأسبوع، مما أدى إلى سيل من الانتقادات ضده. واتهم الحارس البالغ من العمر 24 عامًا بتعاطفه السياسي المشكوك فيه، فسارع إلى توضيح موقفه في ليلة الأحد إلى الاثنين، في محاولة لتهدئة الفضيحة التي يعتبرها "عرضية". نعود إلى الحادثة التي هزت غرفة ملابس باريس وتجاوزت نطاق الرياضة.
"إعجاب" يثير ضجة على الشبكات الاجتماعية
في ليلة السبت إلى الأحد، لاحظ العديد من مستخدمي الإنترنت أن لوكاس شوفالييه قد رد على منشور على إنستجرام يتعلق بحزب التجمع الوطني. كان المنشور منشوراً على حساب "spittinfakt"، الذي نقل مقتطفاً من برنامج سياسي يعود إلى يونيو 2024، بث على قناة LCP. شوهد فيه جوليان أوبير، نائب رئيس حزب الجمهوريين آنذاك، يتحدث عن الانتخابات التشريعية المبكرة ويعلن دعمه لحزب مارين لوبان في مواجهة الجبهة الشعبية الجديدة.
"لن ألوم مارين لوبان على ما فعله والدها، بنفس الطريقة التي لا تتحمل هي مسؤولية ما فعله جدها"، كما أكد جوليان أوبير في هذا الفيديو. ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول إرث الجبهة الوطنية المرتبط بـ"البيتانيّة" و "الوافن إس إس"، أجاب : "بمنطق كهذا، إذا كنت حفيد أحد المتعاونين مع النازيين، فأنت متعاون معهم".
أثار هذا "الإعجاب" الذي تركه حارس المرمى الباريسي ضجة كبيرة، حيث اتهمه بعض مستخدمي الإنترنت بالقرب الأيديولوجي من اليمين المتطرف.
حارس مرمى باريس سان جيرمان يدفع بحجة "الحادث"
في مواجهة هذه الضجة، اختار لوكاس شوفالييه التعبير عن نفسه مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في ليلة الأحد إلى الاثنين، نشر ثلاث قصص طويلة لتوضيح الموقف.
"لقد رأيت ما قيل عني في الليلة السابقة، بشأن إعجابي بمنشور على إنستجرام ذي توجه سياسي، وهو ما لا أشاركه بالطبع"، أوضح في مقدمته.
ثم قام حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي بتفصيل ملابسات ما يعتبره مجرد خطأ بسيط. "لا أحاول إقناعكم، لكن من المحزن أن تعرف أنك، أثناء تصفحك للمنشورات وتركك إعجابًا دون أن تدرك ذلك، وعندما تستيقظ من قيلولتك لتستعد للمباراة، يتم إخبارك أن صورتك قد شوهت بالكامل بسبب فعل عرضي، وهذا يزعجني"، كتب.
رد مكتوب بعاطفة، حيث يمكننا أن نلمس فيه ملل لاعب وقع في فخ التفسير العام.
شوفالييه يدافع عن قيمه وتربيته
أكد الحارس الباريسي أن هذا التفاعل الافتراضي لا يعكس بأي شكل من الأشكال قناعاته الشخصية. وفي رسالته، حرص على التذكير بالمبادئ التي ترشده منذ طفولته:
"لست هنا لأعرض عليكم تربيتي ومطالباتي السياسية لأنني قبل كل شيء لاعب كرة قدم. لكن من المؤكد أن كل من يعرفني يدرك جيدًا مدى التزامي بالقيم التي غرسها فيّ والداي وعائلتي، ومدى احترامي لها، وأنني لن أسمح لنفسي بأي حال من الأحوال بالتفكير في مثل هذه الأمور".
توضيح واضح ومليء بالصدق، يهدف إلى وضع حد لاتهامات التعاطف السياسي.
لاعب مصاب بسبب تطور الأحداث
في قصة ثانية، أعرب لوكاس شوفالييه عن غضبه الشديد إزاء حدة الهجمات.
"لكن الضرر قد وقع، وقد قيلت أشياء عني. لقد حاولتم تصويري على أنني فاشي، وأنتم لا تستهدفونني أنا، بل عائلتي بأكملها. لن أضع نفسي في موقف الضحية أبدًا، لكن لقد تجاوزتم الحدود، وبشكل كبير"، تابع.
كما أعرب لاعب باريس سان جيرمان، الذي بدا متأثرًا بشكل واضح، عن أسفه لأن هذه القضية اتخذت منحى شخصيًا. بالنسبة له، تجاوزت الانتقادات نطاق كرة القدم وأثرت على محيطه.
انتقادات رياضية متجددة
بعد أن تعرض لانتقادات على مدى عدة أسابيع بسبب أدائه مع باريس سان جيرمان، استغل الحارس فرصة إلقاء كلمته للرد على منتقديه.
"علاوة على ذلك، يستغل بعض الأشخاص هذا الأمر لتبرير أدائي الرياضي المتواضع، في حين أنهم لا يملكون أي معرفة بمهنة حارس المرمى. إنهم نفس الأشخاص منذ البداية ويستمتعون بذلك"، قال بملل واضح.
يمر لوكاس شوفالييه ببداية موسم صعبة ويشعر بالضغط يتزايد من حوله، على الرغم من الدعم المتجدد من لويس إنريكي بعد مباراة الأحد.
الجدل يدخل الميدان السياسي
ما كان يمكن أن يبقى حادثة بسيطة تحول إلى قضية سياسية. فقد أعرب الرئيس السابق لحزب الجمهوريين، إريك سيوتي، عن دعمه لحارس مرمى باريس سان جيرمان على تويتر. وكتب: "دعم كامل للوكاس شوفالييه"، قبل أن يضيف أن اللاعب كان "ضحية إهانات عنصرية". وأوضح في رسالته: "العنصرية أمر لا يطاق، بما في ذلك العنصرية ضد البيض".
وقد ساهم هذا الدعم، غير المتوقع ولكن القوي، في توسيع نطاق النقاش على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفًا بعدًا سياسيًا إلى قضية كانت في الأصل رياضية.
أثبتت حادثة "الإعجاب" المثيرة للجدل شيئًا واحدًا على الأقل: في عالم كرة القدم الحديثة، يمكن أن يكون مجرد إيماءة رقمية كافية لإثارة عاصفة. بين سوء الفهم والاستغلال السياسي والأحكام المتسرعة، يواجه لوكاس شوفالييه الآن تحديًا إضافيًا: استعادة الهدوء اللازم للعودة إلى أفضل مستوياته على أرض الملعب.