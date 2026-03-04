لوكاس باكيتا يعرب عن صدمته من إقالة فيليبي لويس من فلامنغو ويقول إن المدرب هو "المسؤول الأول" عن عودة نجم وست هام السابق إلى البرازيل

في حين أن قرار إقالة لويس جاء بعد الفوز الساحق 8-0 على مادورييرا الذي ضمن مكان فلامنغو في نهائي كامبيوناتو كاريوكا، يبدو أن أسباب الإقالة بعيدة كل البعد عن الملعب. على الرغم من الهيمنة على أرض الملعب، ظهرت تقارير تشير إلى خرق خطير للثقة بين لويس وإدارة النادي. يُزعم أن الرئيس لويز إدواردو بابتيستا اكتشف أن المدرب قد أجرى محادثات سرية مع BlueCo، المجموعة المالكة لفريق تشيلسي، أثناء عملية تجديد عقده، مما أدى إلى انهيار نهائي في علاقتهم المهنية.

ومع ذلك، اختار باكيتا التركيز على شخصية المدرب المغادر بدلاً من السياسة الداخلية للنادي. وأشاد بالظهير الأيسر السابق لأتلتيكو مدريد وتشيلسي لنزاهته والمعايير التي وضعها للفريق. وكتب باكيتا: "ستظل ولاءك وتفانيك وحبك لما تفعله مثالاً لنا جميعًا". تعكس تعليقات لاعب الوسط أن غرفة الملابس ظلت إلى حد كبير موالية للويس، حتى مع تزايد قلق مجلس الإدارة من اهتماماته الخارجية وفشل الفريق في حصد لقب السوبر كوبا وكأس أمريكا الجنوبية في وقت مبكر من الموسم.