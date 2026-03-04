AFP
لوكاس باكيتا يعرب عن صدمته من إقالة فيليبي لويس من فلامنغو ويقول إن المدرب هو "المسؤول الأول" عن عودة نجم وست هام السابق إلى البرازيل
ضربة شخصية: لويس المحفز لعودة باكيتا
لم يخف صانع الألعاب البالغ من العمر 26 عامًا خيبة أمله لرحيل مدربه وصديقه، وكشف أن لويس كان المحفز الرئيسي لعودته إلى أمريكا الجنوبية. أكمل باكيتا انتقاله المثير من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي طفولته في عام 2026 مقابل 42 مليون يورو، وهو أغلى انتقال في تاريخ كرة القدم البرازيلية. في منشور عاطفي، سلط باكيتا الضوء على العلاقة الشخصية بينهما، قائلاً: "كم كنت أرغب في أن تتحقق كل تلك الأحلام التي حلمنا بها معًا... أردت أن أشكرك على كل ما فعلته لإعادتي، فأنت بلا شك الشخص الأكثر مسؤولية عن ذلك!"
انهيار الثقة وراء الكواليس
في حين أن قرار إقالة لويس جاء بعد الفوز الساحق 8-0 على مادورييرا الذي ضمن مكان فلامنغو في نهائي كامبيوناتو كاريوكا، يبدو أن أسباب الإقالة بعيدة كل البعد عن الملعب. على الرغم من الهيمنة على أرض الملعب، ظهرت تقارير تشير إلى خرق خطير للثقة بين لويس وإدارة النادي. يُزعم أن الرئيس لويز إدواردو بابتيستا اكتشف أن المدرب قد أجرى محادثات سرية مع BlueCo، المجموعة المالكة لفريق تشيلسي، أثناء عملية تجديد عقده، مما أدى إلى انهيار نهائي في علاقتهم المهنية.
ومع ذلك، اختار باكيتا التركيز على شخصية المدرب المغادر بدلاً من السياسة الداخلية للنادي. وأشاد بالظهير الأيسر السابق لأتلتيكو مدريد وتشيلسي لنزاهته والمعايير التي وضعها للفريق. وكتب باكيتا: "ستظل ولاءك وتفانيك وحبك لما تفعله مثالاً لنا جميعًا". تعكس تعليقات لاعب الوسط أن غرفة الملابس ظلت إلى حد كبير موالية للويس، حتى مع تزايد قلق مجلس الإدارة من اهتماماته الخارجية وفشل الفريق في حصد لقب السوبر كوبا وكأس أمريكا الجنوبية في وقت مبكر من الموسم.
الامتنان لفترة ولاية أسطورية
يُشكل رحيل لويس نهاية فصل ناجح للغاية بالنسبة لفريق روبرو-نيغرو، حيث انتقل بسلاسة من مسيرة لاعب حافلة بالإنجازات إلى الإدارة. خلال فترة وجوده في دكة المدربين، قاد لويس الفريق إلى الفوز بأربعة ألقاب كبرى، بما في ذلك كأس ليبرتادوريس وبرازيلياراو. انضم باكيتا إلى جوقة المشجعين الذين أقروا بهذا الإرث، قائلاً: "بصفتي مشجعاً لفريق فلامنغو، أشكرك على كل الإنجازات التي لن يمحوها أحد أبداً! كصديق، شكراً لك على كونك هذا الشخص الرائع! نحن نحبك يا فيلي. بارك الله فيك وأكمل نجاحك في كل ما تفعله!"
على الرغم من الخلافات الداخلية، لا يزال سجل لويس الإحصائي مذهلاً، حيث أشرف على 101 مباراة وحقق 64 انتصارًا و15 هزيمة فقط.
التطلع إلى نهائي Fla-Flu
يجب على فلامنغو الآن التحرك بسرعة لتثبيت أركان الفريق مع اقتراب نهائي بطولة كامبيوناتو كاريوكا ضد غريمه اللدود فلومينينسي. وبحسب ما ورد، فإن قيادة النادي تتطلع إلى الاستعانة بخبرات برتغالية لملء الفراغ، حيث يُعتبر ليوناردو جارديم، المدرب السابق لموناكو، الهدف الرئيسي. بالنسبة لباكيتا وزملائه، يظل التركيز منصبًا على تحقيق اللقب الذي ساعدهم لويس في الوصول إلى حافته، حتى لو لم يكن الرجل الذي أعاده إلى النادي موجودًا لمشاهدة ذلك من خط التماس.
من المرجح أن تستمر تداعيات هذا القرار لفترة من الوقت، خاصة بالنظر إلى الدعم الصريح الذي حظي به لويس من لاعبين رئيسيين مثل باكيتا. بصفته أغلى لاعب في تاريخ النادي، فإن دعم باكيتا العلني للمدرب المقال له وزن كبير. في الوقت الحالي، سيتعين السعي لتحقيق الأحلام التي حلموا بتحقيقها معًا والتي ذكرها باكيتا تحت قيادة جديدة، حيث يدخل فلامنجو فترة انتقالية أخرى على الرغم من استمرار هيمنته على الساحة المحلية.
