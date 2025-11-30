West Ham United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
بعد الطرد "الغريب" أمام ليفربول .. باكيتا يواجه اتهامات جديدة بـ"التلاعب في نتائج المباريات" ونجم وست هام يرد!

ماذا فعل لوكاس باكيتا في مباراة ليفربول؟

أثارت البطاقة الحمراء التي حصل عليها لوكاس باكيتا، في خسارة وست هام يونايتد على أرضه أمام ليفربول (0-2)، حالة واسعة من الجدل، حيث تسبب هذا الطرد في تعرضه لاتهامات واسعة بـ"التلاعب بنتائج المباريات" من جديد، من قِبل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأتبع الحكم دارين إنجلاند، بطاقة صفراء بأخرى سريعًا تجاه باكيتا، في الدقيقة 83، بسبب هجوم اللاعب ضد قرار الحكم إزاء مخالفة نيكولاس فولكروج ضد دومينيك سوبوسلاي.

  • طرد غريب لباكيتا يثير هجوم الجماهير

    وكان لوكاس باكيتا قد واجه اتهامًا بالتلاعب في نتائج المباريات، خلال موسم 2022-2023، حيث تم ربطه بمراهنات "مشبوهة" حول مباريات نال فيها بطاقة صفراء، إلا أنه بعد مرور حوالي عامين، من بداية التحقيقات، تقرر تبرئة البرازيلي من تلك التهمة التي كادت أن تتسبب في إيقافه مدى الحياة، إلا أن الهيئة الإدارية فرضت عقوبة ضد لاعب ليون السابق، بداعي عدم امتثاله لشرط الإجابة على الأسئلة وتقديم المعلومات إلى تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن مخالفة القواعد، لتصدر تحذيرًا للاعب يتعلق بسلوكه في المستقبل.

    وعاد باكيتا ليشارك أساسيًا في مباراة ليفربول، بعدما غاب عن اللقاء الماضي أمام بورنموث للإيقاف، إثر حصوله على 5 بطاقات صفراء.

    وانتظر باكيتا حتى قبل نهاية المباراة بقليل، حينما رأى أنه من المناسب أن يوبخ الحكم إنجلاند، رغم محاولات زملائه في الفريق، من أجل السيطرة عليه، إلا أن بطاقتين صفراوتين سريعتين تجاه اللاعب فتحت أبواب الانتقادات الواسعة عبر التواصل الاجتماعي.

  • ماذا قال المتابعون في طرد لاعب "إيرونز"؟

    وقال المتابع "ChelsChris03" عبر منصة (إكس): هذا بالتأكيد تلاعب بنتيجة المباراة من قِبل باكيتا، لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك.

    وشكك "The GunnersD3an" في قرار باكيتا، قائلًا "لاعب غبي للغاية، كان يبحث عن البطاقة الحمراء بالتأكيد. هذا سلوك سخيف جدًا، يا له من لاعب غير مسؤول".

    وأضاف "Dieggo": "كان يريد أن يتم طرده. إنه شخص غريب"،  فيما علّق "Fellythered" مازحًا: "(باكيتا) لن يتخلص أبدًا من شبهات المراهنات"، بينما أرجح "Fredtheted" ببساطة بأن سلوك البرازيلي "مشبوه".

  • نونو والمحللون يعلقون على بطاقة باكيتا الحمراء "السخيفة"

    واستغل لاعبون سابقون، ومحللون، الفرصة من أجل التشكيك في سلوك لاعب وسط وست هام، حيث قال كلينتون موريسون، المهاجم السابق لفريق برمنجهام سيتي ومنتخب أيرلندا، في حديث على الهواء مباشرة من الملعب الأولمبي، في برنامج BBC Radio 5 Live، "لا أعرف ما الذي يفعله؟ إذا لم تكن راضيًا عن القرار، فلن يغير رأيه، لم يكن (الحكم) دارين إنجلاند، في أفضل حالاته، لكن باكيتا لم يستسلم، واستمر في المضي قدمًا، حتى أن زميله في المنتخب، أليسون، طالبه بالتوقف. لا يمكنك الاستمرار في مضايقة الحكم، لقد خذلت فريقك. هذا أمر سخيف".

    وقال روبرت جرين، حارس مرمى وست هام السابق، إن البرازيلي كان "غير مسؤول تمامًا"، وأنه "فقد صوابه"، فيما وصف سلوك باكيتا بـ"السخيف".

    من جانبه، علق مدرب وست هام، نونو إسبيريتو سانتو، على هذا الموقف، قائلًا "لن أعلق كثيرًا. سأتحدث أولًا إلى لوكاس وأحاول فهم سلوكه وإحباطه. نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين، وسنحتاج إليهم حتى نهاية الموسم، سنفتقد أي لاعب يغيب عن الملعب".

  • عواقب الطرد .. أكثر من مباراة مانشستر

    وبغض النظر عمّا قاله مدرب وست هام في المؤتمر الصحفي، فإنه يتوقع أن يعنّف لوكاس باكيتا على هذا الطرد الذي أكد إيقافه، وغيابه عن المباراة المُقبلة أمام مانشستر يونايتد، الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في الدوري الإنجليزي.

    الأزمة تكمن في احتمالية إيقاف لوكاس باكيتا لأكثر من مباراة، حيث يعتمد الأمر ما يدوّنه الحكم إنجلاند في تقرير المباراة، حول ما قاله اللاعب وعدم مغادرته فورًا بعد الطرد.

    لا يزال هناك شعور مزعج بأن باكيتا لم يعد اللاعب ذاته، بعد توجيه اتهامات التلاعب بنتائج المباريات إليه، رغم موهبته التي لا تستدعي الشك، ومهما كانت أسبابه لانتقاد حكم المباراة، إلا أنها قد تجعل نونو سانتو مترددًا في الاعتماد عليه في المواجهات الصعبة في المستقبل.

    باكيتا يكسر الصمت

    من جانبه، قرر لوكاس باكيتا، التعليق على تلك الواقعة الغريبة التي تسببت في طرده، برسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "من السخيف أن تتأثر حياتك ومسيرتك المهنية لمدة عامين دون أي دعم من الاتحاد".

    وأضاف "ربما هذا التصرف السخيف مجرد انعكاس لكل ما اضطررت إلى تحمله، ويبدو أني يجب أن أستمر في تحمله. آسف لو لم أكن مثاليًا".

    وخاض باكيتا 13 مباراة مع وست هام، منذ انطلاق موسم 2025-2026، سجل خلالها 4 أهداف، كما تم استدعائه لمنتخب البرازيل، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، خلال معسكر أكتوبر ونوفمبر.

