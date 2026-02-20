Goal.com
لورين جيمس تستعد للعب دور قيادي في سعي تشيلسي للفوز باللقب رغم فشلها في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي للسيدات

بعد فوزه بجميع ألقاب الدوري الممتاز للسيدات الستة الأخيرة على التوالي، لم يكن الموسم سهلاً حتى الآن بالنسبة لتشيلسي. من المقرر أن يتنازل البلوز عن لقبه للمرة الأولى منذ سبع سنوات، مع تقدم مانشستر سيتي بفارق ثماني نقاط في صدارة الترتيب، ولم تزد الضجة السلبية حول النادي إلا منذ الإعلان الأسبوع الماضي عن رحيل بول جرين، رئيس قسم كرة القدم للسيدات منذ فترة طويلة، الذي لم يحظى بشعبية. لكن يوم الأحد، بدا أن الأمل عاد إلى موسمهن، بفضل لورين جيمس.

لم يكن تشيلسي في أفضل حالاته في الفوز 2-0 على ليفربول، الذي استعاد حيويته بفضل فترة انتقالات قوية في يناير. في حين عانت دفاعات سونيا بومباستور من ضغط الريدز في بعض الأوقات، إلا أن الهجوم افتقر إلى التماسك، ولم يتمكن من إيجاد طرق لكشف نقاط ضعف الخصم المنظم جيدًا. لو كان ليفربول قد وجد طريقة للتقدم، وهو ما اعتقدوا أنهم فعلوه بعد أربع دقائق فقط، لولا إلغاء هدف أليس بيرجستروم بسبب لمسة يد، لقل قليلون إن ذلك لم يكن مستحقًا.

كان هذا حتى تولت جيمس، التي لعبت أول 90 دقيقة لها في موسم 2025-26، زمام الأمور. قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، أرسلت لاعبة المنتخب الإنجليزي عرضية رائعة إلى سجوك نوسكين التي سجلت بهدوء لتمنح تشيلسي التقدم. ثم، بعد مرور ساعة من اللعب، انطلقت جيمس من الجناح الأيسر، وقيّمت خياراتها على حافة منطقة الجزاء، وسددت كرة قوية تجاوزت جينيفر فالك في مرمى الضيوف لتضاعف تقدم البلوز.

بعد تحقيق ثلاثية محلية غير مسبوقة دون هزيمة العام الماضي، لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها لبومباستور في موسمها الثاني على رأس الفريق في غرب لندن. لكن مع بقاء تشيلسي في ثلاث مسابقات، لا تزال هناك فرصة حقيقية لنجاح الموسم، خاصة مع ظهور بوادر عودة جيمس إلى أفضل مستوياتها.

  • Millie Bright Chelsea 2025-26Getty Images

    مشاكل الإصابات

    أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت تشيلسي القوة المهيمنة في إنجلترا على مدى السنوات القليلة الماضية هو العمق الذي بنته في صفوف فريقها، وهو عمق لا يمكن لأي فريق آخر في البلاد، ولا سوى عدد قليل من الفرق في القارة، أن ينافسه. لكن هذا الموسم، لم يكن ذلك على نفس المستوى الذي كان عليه في السنوات السابقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإصابات.

    لم تلعب مايرا راميريز طوال الموسم بعد خضوعها لعملية جراحية في أوتار الركبة؛ وغابت لوسي برونز عن بداية الموسم بسبب كسر في الساق، ولم تعد إلا مؤخراً بعد تعافيها من تكرار الإصابة؛ ولم تلعب نيام تشارلز ولا ناتالي بيورن منذ ديسمبر؛ ولا يوجد جدول زمني لعودة كاتارينا ماكاريو، كما خرجت ميلي برايت مصابة في مباراة توتنهام في وقت سابق من هذا الشهر، مما أجبرها على الغياب عن الفوز على ليفربول. وهذا مجرد لمحة عن المشاكل التي يواجهها البلوز أيضًا.

    وقالت بومباستور عن قائمة الإصابات: "لا أقول إن هذا يفسر كل شيء، ولكن الوجود في هذا الموقف ربما لا يساعد".

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    الصبر اللازم

    لا يتعلق الأمر فقط بإصابة اللاعبين. بل يتعلق بإعادة هؤلاء اللاعبين إلى مستواهم المعهود عند عودتهم إلى اللياقة البدنية. على سبيل المثال، غابت سام كير عن الملاعب لمدة 20 شهراً بسبب تعقيد عملية التعافي من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، وتحتاج إلى وقت لتعود إلى مستواها المتميز بعد مثل هذه النكسة.

    وقالت بومباستور في وقت سابق من هذا العام، في حديثها عن اللاعبات في مثل هذه المواقف: "إنهن يبذلن قصارى جهدهن لتقديم أفضل أداء لهن، لكن علينا أن نكون منصفين معهن".

    في الوقت نفسه، ربما لم تغب جيمس عن الملاعب لفترة طويلة مثل كير، لكنها غابت لمدة أربعة أشهر تقريبًا في بداية هذا الموسم، وتعرضت لعدد كبير من الإصابات على مر السنين، مما يجعل من المهم ألا يتم استعجال عودتها أو منحها عددًا كبيرًا من الدقائق في وقت قصير.

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    أهمية توخي الحذر

    من المؤكد أن بومباستور كانت حذرة مع نجمة إنجلترا. منذ أن خاضت أول مباراة لها هذا الموسم في منتصف نوفمبر، في الفوز الساحق 6-0 على سانت بولتن، بلغ متوسط مشاركة جيمس 47 دقيقة فقط في كل مباراة، ولم تكمل أول 90 دقيقة لها هذا الموسم إلا يوم الأحد.

    وقالت بومباستور بعد المباراة التي حسمت الفوز في نهاية الأسبوع: "الأهم هو الحفاظ على لياقة جيمس قدر الإمكان"، معبرة عن نهجها الواضح في إدارة جيمس منذ عودتها إلى الملاعب. "من المهم لها أيضًا أن تبني على هذه اللياقة البدنية لأنها قادرة على الأداء بمستوى عالٍ جدًا والمساهمة كثيرًا في أداء الفريق".

  • Lauren James Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    موهبة الفوز بالمباريات

    هذا الاهتمام بوقت لعب جيمس قد يؤتي ثماره بطريقة مذهلة أيضًا. إذا تمكن تشيلسي من الاستفادة منها بشكل مستمر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم، فقد يغير ذلك تمامًا مسار هذه الحملة. ذلك لأن المهاجمة الإنجليزية، كما رأينا يوم الأحد، لديها القدرة على حسم المباريات بمفردها تقريبًا، بفضل موهبتها الخارقة.

    في مباراة ليفربول، صنعت اللحظتين الوحيدتين اللتين تميزتا بجودة هجومية حقيقية في تشيلسي طوال فترة ما بعد الظهر، وقد أثبتتا أنهما صنعتا الفارق. كانت تبدو دائمًا الأكثر قدرة على فتح دفاع الريدز وتقديم شيء مميز، وقد تحقق ذلك من خلال تمريرة حاسمة وتسديدة رائعة من تلقاء نفسها.

    وقالت بومباستور يوم الأحد: "أعتقد أن لويزا جونسون، عندما تؤدي بهذا المستوى، تكون من أوائل اللاعبات اللواتي تضعهن في التشكيلة الأساسية. هذا أمر مهم مع اقتراب نهاية الموسم، أن يكون لديك لاعبات ذوات جودة عالية يؤدين أداءً جيدًا".

  • Chelsea FC v West Ham United - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    إيجاد الإطار المناسب

    ومع ذلك، من المهم أن يجد بومباستور الإطار المناسب حول جيمس أيضًا. لقد كان تشيلسي يلعب بتشكيلة هجومية مرنة إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة، وهي تشكيلة لا تركز على نقطة محورية بل تسمح للاعبين بالتحرك بحرية واستغلال المساحات الخالية. وهذا أمر جيد أن يطلبه من بعض لاعبي تشيلسي، مثل جيمس، الذي تألق بهذه الحرية ضد ليفربول وسبق له أن فعل ذلك مرات عديدة من قبل. لكن عندما يفعل ذلك جميع لاعبي الهجوم في البلوز، قد يكون ذلك ضارًا إلى حد ما.

    بومباستور مقيدة قليلاً في الوقت الحالي عندما يتعلق الأمر باختيار الفريق. لا يزال عليها توخي الحذر مع كير، في حين أن راميريز وماكاريو لا يزالان خارج التشكيلة، وأجي بيفر-جونز تعاني من إصابة في الكاحل في الأسابيع الأخيرة، لذلك لم يكن هناك مهاجم متاح باستمرار ليكون نقطة محورية تربط بين الهجوم.

    عندما دخلت كير المباراة ضد ليفربول، أضافت المزيد من التنظيم والوضوح، مع السماح للاعبين مثل جيمس بالتحرك خلف المهاجم الوسطي وإبداع اللعب.

  • Lauren James Sandy Baltimore Chelsea Women 2025-26Getty Images

    الكثير لتلعب من أجله

    تأمل بومباستور أن يكون لديها هذا الخيار تحت تصرفها في الأسابيع والأشهر الأخيرة من هذا الموسم، شخص يمكنه أن ينتزع بعض الاهتمام الدفاعي عن جيمس ويحظى بفرصة استغلال بعض الفرص التي يمكن أن يخلقها اللاعب الموهوب البالغ من العمر 24 عامًا.

    على الرغم من أنه لعب ثماني مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، لم يخلق أي لاعب في تشيلسي فرصًا أكبر من جيمس، وهذا النوع من الجودة في الثلث الأخير هو ما سيحتاج البلوز إلى إظهاره إذا أرادوا قلب موسم لم يسر وفقًا للخطة. من المؤكد أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قد ضاع، لكن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أمر بالغ الأهمية، حيث لا يزال تشيلسي على قيد الحياة في المسابقة القارية لهذا العام، حيث سيواجه أرسنال في ربع النهائي، بينما من المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد وفي نهائي كأس الرابطة في مارس. لا يزال تحقيق الثلاثية ممكنًا.

    قال جيمس يوم الأحد: "أحاول ألا أتأثر بالضوضاء الخارجية. أعرف ما أنا قادر عليه وأعرف ما الفريق قادر عليه".

    الكثيرون يعرفون ذلك أيضًا، ولهذا السبب، على الرغم من كل السلبية التي سادت مؤخرًا، لا يزال النجاح في نهاية هذا الموسم الصعب ممكنًا لتشيلسي - خاصة إذا استمر جيمس في اللعب بهذه الطريقة.

كأس الاتحاد الانجليزي
تشيلسي للسيدات crest
تشيلسي للسيدات
CHE
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
MAN
0