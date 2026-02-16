(C)Getty Images
"لهذا السبب لا يوقع اللاعبون معهم!" - نجم مرسيليا السابق يقول إن "الخوف" و"السلبية" يعيقان تقدم النادي بعد استقالة روبرتو دي زيربي والمدير مدي بنعطية
مرسيليا تغرق في الفوضى مع رحيل القادة
بعد الهزيمة المذلة 5-0 على يد غريمه باريس سان جيرمان، اضطر النادي إلى التعامل مع رحيل شخصيتين رئيسيتين. غادر المدير الفني روبرتو دي زيربي منصبه في وقت سابق من الأسبوع، وشهد يوم الأحد رحيل المدير الفني مدي بنعطية رسميًا. وسط هذه الأجواء من عدم الاستقرار، اقتحم المشجعون الغاضبون مؤخرًا أجنحة الرئاسة في الملعب، مطالبين بمساءلة المسؤولين عن موسم يخرج بسرعة عن السيطرة.
رامي يكشف أزمة العقلية
رامي، الذي مثل مرسيليا بين عامي 2017 و2019، يعتقد أن المشاكل في ملعب فيلودروم هي مشاكل نفسية بعمق. متحدثًا بصفته مستشارًا لـ Ligue 1+، أوضح المدافع المخضرم أن الضغط الناتج عن اللعب في نادٍ مشحون عاطفيًا غالبًا ما يصبح عبئًا بدلاً من أن يكون دافعًا. "في بعض الأحيان، بصراحة، نلعب بخوف، حتى عندما نفوز"، اعترف رامي عندما تحدث عن عدم قدرة الفريق الحالي على إنهاء المباريات. وأشار إلى أن ثقل التوقعات قد خلق نبوءة ذاتية التحقق بالفشل خلال المباريات.
"ونبدأ في التفكير بشكل سلبي، ونقول لأنفسنا 'حسنًا، نحن نفوز 2-0 ولكن إذا استقبلنا هدفًا واحدًا، فسنكون في مأزق'. من الخطير التفكير بهذه الطريقة"، تابع رامي. وجادل بأن هذا القلق السائد هو السبب الرئيسي وراء معاناة مرسيليا في سوق الانتقالات. "لهذا السبب، هناك أحيانًا لاعبون لا يوقعون مع مرسيليا، لأنهم خائفون. يجب أن تكون لديك عقلية قوية لتتحمل هذا النادي الرائع"، أضاف.
تداعيات رحيل دي زيربي
الفوضى الأخيرة تأتي في أعقاب رحيل دي زيربي المرير، الذي تميزت فترة ولايته بالابتكار التكتيكي ولكن أيضًا بالتوتر الشديد في غرفة الملابس. وقد ظهرت تقارير تفصيلية عن المعاملة القاسية التي تعرض لها المدافع أمير موريللو من قبل الإيطالي، الذي قيل له إنه لا مستقبل له في النادي خلال جلسة مراجعة فيديو ساخنة. ويبدو أن أسلوب المواجهة هذا، الذي كان يهدف إلى رفع المستوى، قد أتى بنتائج عكسية، تاركًا فريقًا يصفه رامي بأنه يلعب بانعدام الثقة وشعور بالهلاك الوشيك.
أثبت الانتقال إلى حقبة ما بعد دي زيربي صعوبة. حالياً، يقود الفريق المدرب المؤقت بانشو أباردونادو، بدعم من رومان فيرييه. ومع ذلك، لم يتمكن الطاقم التدريبي المؤقت من منع الانهيار أمام ستراسبورغ. على الرغم من التقدم الكبير بفضل ماسون غرينوود وأمين غويري، انهار الفريق في الدقائق العشرين الأخيرة. أطلق سيباستيان ناناسي شرارة العودة قبل أن يسكت ركلة جزاء في الدقيقة 97 من خواكين بانيشيلي الجماهير المحلية ويعزز "السلبية" التي حذر منها رامي.
رحيل مهدي بنعطية
ومما زاد من معاناة مشجعي مرسيليا خبر استقالة بنعطية من منصبه كمدير لكرة القدم. بعد أن تولى المنصب في يناير 2025 فقط، تركت استقالته فراغًا كبيرًا في الإدارة الرياضية للنادي. يُنظر إلى رحيل بنعطية على أنه أحد الآثار الجانبية للتوترات الأوسع نطاقًا داخل هرمية النادي والشعور المتزايد بالظلم بشأن كيفية إدارة المشروع تحت قيادة المالك فرانك ماكورت. بدون مدير دائم أو مدير رياضي، يبدو مرسيليا فعليًا بلا دفة في فترة حاسمة من الموسم.
مع استمرار البحث عن الاستقرار، تذكرنا كلمات رامي بوضوح بالعقبات التي ستواجه أي تعيين جديد. قد يكون تغيير الترتيب التكتيكي هو الجزء السهل؛ أما التحدي الحقيقي فيكمن في القضاء على الخوف الذي يبدو أنه سيطر على غرفة الملابس. إلى أن يتمكن مرسيليا من توفير بيئة مستقرة لا "يخشى" فيها اللاعبون ارتداء القميص الأبيض الشهير، فقد يستمر حتى أكثر الفرق موهبة في الانهيار تحت الضغط الشديد في ملعب فيلودروم.
