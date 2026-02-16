"لهذا السبب لا يوقع اللاعبون معهم!" - نجم مرسيليا السابق يقول إن "الخوف" و"السلبية" يعيقان تقدم النادي بعد استقالة روبرتو دي زيربي والمدير مدي بنعطية

رامي، الذي مثل مرسيليا بين عامي 2017 و2019، يعتقد أن المشاكل في ملعب فيلودروم هي مشاكل نفسية بعمق. متحدثًا بصفته مستشارًا لـ Ligue 1+، أوضح المدافع المخضرم أن الضغط الناتج عن اللعب في نادٍ مشحون عاطفيًا غالبًا ما يصبح عبئًا بدلاً من أن يكون دافعًا. "في بعض الأحيان، بصراحة، نلعب بخوف، حتى عندما نفوز"، اعترف رامي عندما تحدث عن عدم قدرة الفريق الحالي على إنهاء المباريات. وأشار إلى أن ثقل التوقعات قد خلق نبوءة ذاتية التحقق بالفشل خلال المباريات.

"ونبدأ في التفكير بشكل سلبي، ونقول لأنفسنا 'حسنًا، نحن نفوز 2-0 ولكن إذا استقبلنا هدفًا واحدًا، فسنكون في مأزق'. من الخطير التفكير بهذه الطريقة"، تابع رامي. وجادل بأن هذا القلق السائد هو السبب الرئيسي وراء معاناة مرسيليا في سوق الانتقالات. "لهذا السبب، هناك أحيانًا لاعبون لا يوقعون مع مرسيليا، لأنهم خائفون. يجب أن تكون لديك عقلية قوية لتتحمل هذا النادي الرائع"، أضاف.