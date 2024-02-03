"لن أرحل حتى إذا هبط السيتي" .. جوارديولا ليس كلوب رغم أنه فعل مثله سابقًا!

جوارديولا لن يسير على خطى كلوب!

سيخسر بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي أعظم منافسيه عندما يرحل يورجن كلوب، عن تدريب ليفربول بنهاية هذا الموسم، وعلى عكس الألماني فإن المدرب الإسبانى مليئًا بالطاقة ولن يرحل عن ملعب الاتحاد قريبًا.

وعلق جوارديولا، على خبر رحيل كلوب عن ليفربول قائلًا: "سوف أنام بشكل أفضل، الأيام التي سبقت اللعب ضد الريدز كانت بمثابة كابوس، بالطبع سنفتقده لقد صدمت مثل الجميع".

لقد كان إعجاب جوارديولا، بكلوب واضحًا فخلف التنافس الشرس بين السيتي وليفربول، كان هناك احترام متبادل من الفريقين والمدربين لبعضهم البعض، وربما يتفوق السيتي على ليفربول بلقبين، لكن فريق الريدز حقق بعض الانتصارات الغالية عليهم أيضًا.

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ورفع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا وأخرجوا السيتي من الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي وربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبالتأكيد لن يكون الدوري الإنجليزي هو نفسه بدون كلوب، وأيضًا لجوارديولا، الذي اعترف بأن المدرب الألماني دفعه ليصبح مدربًا أفضل، لكن رغم ذلك لن يسير جوارديولا على خطى كلوب ويرحل عن السيتى.