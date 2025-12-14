"لم يلعب بشكل جيد" .. جوارديولا ينتقد نجم مانشستر سيتي بالرغم من تألقه

لقد تجاوز فودين تمامًا مشاكله في الموسم الماضي وأثبت أنه اللاعب الأكثر موثوقية في مانشستر سيتي هذا الموسم بعد الهداف الأول إيرلينج هالاند.

سجل فودين 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، وأظهر مستواه الحقيقي في الأسابيع الأخيرة. سجل هدفين ضد ليدز الشهر الماضي، بما في ذلك هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة، وسجل هدفين آخرين في المباراة المثيرة التي انتهت بنتيجة 5-4 ضد فولهام في المباراة التالية، بينما سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة في الفوز السهل على ساندرلاند في ملعبه الأسبوع الماضي.

ومؤخرًا تقدم مانشستر سيتي بهدف على كريستال بالاس بفضل رأسية هالاند، ثم حسم فودين النقاط بهدفه قبل أن يسجل هالاند مرة أخرى، هذه المرة من ركلة جزاء. لكن جوارديولا لم يكن راضياً عن أداء لاعب الوسط.