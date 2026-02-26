"لم يستطع تفسير ذلك" - نيكو شلوتربك ونيكو كوفاتش يغضبان من الحكم بعد أن تلقى مدافع بوروسيا دورتموند بطاقة حمراء وهو على مقاعد البدلاء خلال خسارة فريقه أمام أتالانتا

حرصًا منه على الحفاظ على سمعته ونفيًا لأي روايات كاذبة، استخدم شلوتربك حسابه على إنستغرام لتقديم وصف تفصيلي لما حدث على خط التماس. وأوضح أن تصرفاته كانت ردًا على سلوك مقاعد البدلاء في أتالانتا خلال فترة متوترة من المباراة. "أولاً وقبل كل شيء، نحن كفريق - وأنا شخصياً - نشعر بخيبة أمل شديدة. بعد أن قفز ما يبدو أنه عشرة لاعبين من أتالانتا في نفس الوقت واشتكوا بصوت عالٍ، وقفت"، كتب نائب قائد دورتموند. كان مصراً على أن تدخله كان ضمن حدود السلوك الرياضي، على الرغم من قرار الحكم بطرده بسبب ما بدا أنه تبادل كلامي بسيط.

وأوضح المدافع أنه لم يكن هناك أي نية سيئة أو لغة مسيئة في الحادثة، مما جعل قرار الحكم أكثر صعوبة على قبوله من قبل عملاق الدوري الألماني. وأضاف شلوتربك: "قلت لهم أن يعودوا للجلوس. هذا كل ما في الأمر. بدون إهانات أو إهانة أو أي شيء آخر". ظل عدم وضوح قرار طاقم التحكيم هو المصدر الرئيسي لإحباط اللاعب، الذي ادعى أن حتى الحكم نفسه لم يستطع تبرير قراره. واختتم قائلاً: "لم يستطع الحكم أن يشرح لي سبب حصولي على البطاقة الحمراء، حتى بعد المباراة. أردت فقط توضيح ذلك".