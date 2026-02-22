Goal.com
مباشر
Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

ترجمه

"لم يدخل المبنى" - MLS تقول إن ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي لم ينتهك السياسة بعد المراجعة

قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) أن ليونيل ميسي لم يخالف سياسة الدوري بعد مراجعة داخلية لحادثة أثارت تكهنات بعد المباراة الافتتاحية لموسم إنتر ميامي ضد LAFC. أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ميسي وهو يدخل منطقة غرفة ملابس الحكام، لكن رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ومنظمة الحكام المحترفين أكدتا أن المكان لم يكن محظورًا وأن ميسي لم يدخل إلى مقر الحكام.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    ماذا حدث؟

    بدأ ميامي، حامل لقب كأس MLS، الموسم بخسارة محبطة أمام أكثر من 75 ألف مشجع في ملعب LA Memorial Coliseumفي لوس أنجلوس. تقدم LAFC بهدف في الدقيقة 38 سجله ديفيد مارتينيز ولم يتراجع أبدًا، حيث سجل دينيس بوانجا هدفًا في الدقيقة 73 قبل أن يحسم ناثان أورداز المباراة بهدف في الدقيقة 94.

    بدأ مقطع فيديو بالانتشار بعد انتهاء المباراة بوقت قصير، يظهر فيه ميسي وهو يحاول على ما يبدو الوصول إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام بينما يمنعه زميله لويس سواريز. أكد مسؤولو MLS لـ GOAL أن ميسي لم يدخل أي أماكن غير مصرح لها وأن الباب الذي دخل منه لم يكن غرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام أو منطقة محظورة.

    • إعلان
  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    PRO ترد

    كريس ريفيت، مدير الاتصالات في منظمة الحكام المحترفين، أيد ميسي، قائلاً إن الأرجنتيني لم يدخل غرفة الملابس.

    وقال ريفيت لشبكة ESPN: "بعد التحدث مع مسؤولي المباراة، يمكننا أن نؤكد أنه لم يدخل المبنى" .

    من جانبه، قال خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، بعد المباراة إنه لم يكن على علم بالحادث.

    وقال المدرب: "لا، لا، لا، لم أرَ أي شيء. الحقيقة هي أن المباراة انتهت ثم دخلت غرفة الملابس".



  • لم يتم تقديم أي تقرير

    كما أكد مسؤولو MLS لـ GOAL أن الحكام لم يقدموا تقريرًا ضد ميسي.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    سيعود ميسي وإنتر ميامي إلى الملاعب في 1 مارس عندما يزوران أورلاندو سيتي في مباراتهما الثانية من موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم.

دوري أبطال الكونكاكاف
لوس أنجلوس إف سي crest
لوس أنجلوس إف سي
لوس أنجلوس
ريال إيسبانيا crest
ريال إيسبانيا
RES
الدوري الأمريكي
أورلاندو سيتي crest
أورلاندو سيتي
أورلاندو سيتي
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
0