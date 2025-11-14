France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
"لم يتعرض للإصابة" .. معلومة من داخل ريال مدريد تورط كيليان مبابي وغضب في معسكر فرنسا

غضب في معسكر فرنسا بسبب مبابي...

تلقى ريال مدريد وجمهوره أنباءً سارة؛ بعد ساعات من القلق بسبب إصابة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم كيليان مبابي، وخروجه من معسكر منتخب بلاده فرنسا، في فترة التوقف الدولي الحالية.

وشارك مبابي في مباراة فرنسا وأوكرانيا، مساء يوم أمس الخميس، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ حيث قاد صاحب الـ26 عامًا منتخب بلاده إلى المونديال، وسجل الهدف رقم 400 في مسيرته.

واستيقظت الجماهير الفرنسية ومعهم عشاق نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، على خبر حزين بإعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مغادرة كيليان معسكر منتخب فرنسا والعودة إلى ناديه من؛ أجل بدء رحلة العلاج للتعافي من الإصابة.

    ليس مبابي وحده

    بعد إعلان اتحاد الكرة الفرنسي إصابة كيليان مبابي؛ عاد مواطنه إدواردو كامافينجا إلى صفوف نادي ريال مدريد أيضًا؛ وذلك بعد أن منعته إصابة عضلية تعرض لها في مباراة فريقه ضد رايو فاييكانو، من التدرب مع منتخب الديوك.

    وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقت سابق، فإن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بقيادة ديدييه ديشان، قرر عدم إشراك كامافينجا في مباراة الديوك القادمة أمام أذربيجان، وذلك بسبب غيابه عن خوض التدريبات طوال الأسبوع؛ ليعود اللاعب إلى ناديه ريال.

    وحسب نفس الصحيفة.. تأتي عودة كامافينجا إلى الريال؛ من أجل تلقي العلاج اللازم ومواصلة عمليات الاستشفاء، استعدادًا للفترة القادمة.

  • أنباء سارة

    من جانبها.. وجهت الصحفية الإسبانية أرانشا رودريجيز المقربة من نادي ريال مدريد، رسالة سعيدة إلى جمهور العملاق الإسباني، وذلك عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس"؛ بشأن مصير الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وإدوارد كامافينجا، بعد أخبار إصابتيهما.

    وكتبت أرانشا عبر حسابها: "أخبار جيدة.. مبابي وكامافينجا عادا إلى ريال مدريد، لا يعاني أي منهما من إصابة، ولن يخضع كيليان لأي فحوصات إضافية؛ حيث سيكون الثنائي متاحًا للمباراة القادمة أمام إلتشي، إن لم يحدث شيء".

    وأكدت الصحفية الإسبانية أنه بخلاف جاهزية مبابي وكامافينجا للمباراة القادمة؛ سيكون كل من تيبو كورتوا وفالفيردي، متاحين ضمن خيارات المدرب تشابي ألونسو لمواجهة إلتشي، بعد تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما في مباراة رايو فاييكانو الأخيرة بالدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

    وكان فالفيردي، الذي غادر مباراة فاييكانو الأخيرة، يعاني من إصابة في العضلة نصف الغشائية في ساقه اليمنى، نتيجة الإرهاق الشديد بعد أن لعب النجم الأوروجوياني، 1,261 دقيقة هذا الموسم.

    على الجانب الآخر، عانى الحارس البلجيكي كورتوا، من إجهاد عضلي، وشعور بآلام في الفخذ في الساق اليمنى، أثناء مباراة فاييكانو، إلا أنه أكمل المواجهة إلى نهايتها، على عكس زميله فالفيردي.

    غضب في فرنسا

    من جانبه كشف جيروم روتن، النجم الفرنسي السابق، عن وجود حالة غضب بين لاعبي منتخب فرنسا، بسبب شعورهم بمعاملة خاصة لزميلهم كيليان مبابي، واستبعاده من معسكر الديوك، بعد ضمان الوصول إلى المونديال.

    وقال روتن لـ"RMC Sport": "هل تعتقد أن جميع زملاء مبابي الذين سيذهبون إلى باكو، والذين يلعبون بقدره أو حتى أكثر منه على مدار العام، ليسوا مُرهقين ولا يريدون خوض هذه المباراة؟ لا، لكنهم سيذهبون لأنهم مُجبرون على ذلك." 

    وأضاف: "ماذا عن كيليان، إنه يحظى بهذه المعاملة الخاصة عندما تتخذ قرارات كهذه، فقد تُسبب مشاكل في غرفة الملابس، وما زلتُ مقتنعًا بأن هناك لاعبين سئموا من هذه المعاملة الخاصة".

    وتأتي هذه التصريحات بعد معلومة الصحفية الإسباني أرانشا رودريجيز؛ والتي حصلت على معلومات من داخل ريال مدريد، تفيد بعدم تعرض مبابي للإصابة.

    وذلك يعني أن اللاعب غادر معسكر منتخب فرنسا للراحة، والاستعداد الجيد للفترة القادمة مع ناديه ريال مدريد.

  • موقف ريال مدريد

    بعد التعادل السلبي الأخير مع رايو فاييكانو، على ملعب فاييكاس، وصل الفريق الملكي، إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما واصل برشلونة، ملاحقته بعد فوزه الهام على سيلتا فيجو، ليصل الفريق الكتالوني، إلى النقطة 28 في المركز الثاني من ترتيب الليجا، بينما احتل فياريال، المركز الثالث ومعه 26 نقطة.

  • معاناة ريال مدريد مع الإصابات

    يواجه الفريق حاليًا غيابات متعددة في مراكز رئيسية، مما يضع ضغطًا كبيرًا على تشابي ألونسو وهو يمر بمرحلة حاسمة من الموسم. لا يزال أوريليان تشواميني مصابًا في العضلات ومن غير المتوقع أن يعود قبل نهاية نوفمبر، بينما تم تشخيص إصابة لاعب الوسط الشاب فرانكو ماتانتونو بالتهاب العانة، ويخطط النادي لبرنامج تدريبي متخصص لتحسين مقاومته للإصابات.

    في الدفاع، يعاني داني كارباخال من إصابة في الركبة دون موعد مؤكد للعودة، وقد اعترف ألونسو بالفعل أنه سيفتقد وجود المدافع المخضرم، أنطونيو روديجر غير متاح أيضًا بسبب مشكلة عضلية وسيغيب لفترة غير محددة.

    ماذا ينتظر ريال مدريد؟

    بعد العودة من التوقف الدولي، يدخل ريال مدريد فترة حاسمة ومزدحمة بالمباريات مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، حيث تتنوع التحديات بين المنافسات المحلية في الدوري الإسباني والسوبر، والمواجهات القارية في دوري أبطال أوروبا.

    تبدأ الالتزامات أواخر نوفمبر، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث يحل ضيفًا على إلتشي، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، ثم يطير إلى اليونان لمقابلة أولمبياكوس، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم 23 نوفمبر في الدوري، يليه صدام محلي ضد جيرونا يوم 26 نوفمبر، قبل أن يختتم الشهر بمواجهة قوية ضد أتلتيك بيلباو يوم 30 نوفمبر.

    ويشهد شهر ديسمبر جدولاً مضغوطاً يبدأ بلقاء سيلتا فيجو (3 ديسمبر)، يليه قمة أوروبية منتظرة ضد مانشستر سيتي (7 ديسمبر)، ويعود الفريق للمنافسات المحلية لمواجهة ديبورتيفو ألافيس (10 ديسمبر)، ثم إشبيلية (14 ديسمبر)، ويختتم العام بلقاء ريال بيتيس يوم 21 ديسمبر.

