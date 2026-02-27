أوضح دي ماريا أن الأضواء كانت مسلطة عليه بسبب الضجة التي أعقبت توقيعه، وقدم تقييماً صادقاً للغاية لموسمه الوحيد مع مانشستر يونايتد. وقال: "لقد بعت قمصاناً أكثر من أي لاعب آخر عند وصولي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك كنت أشعر بضغط كبير. حقاً، كان ذلك العام سيئاً للغاية".

بالإضافة إلى العلاقة الصعبة بين اللاعب وفان غال، كانت زوجته جورجيلينا كاردوسو غير سعيدة للغاية في مانشستر. في الواقع، لم ترغب في الانتقال إلى هناك من الأساس بعد أن لم تعجبها المدينة خلال زيارة قامت بها لرؤية سيرجيو أغويرو بعد توقيعه مع مانشستر سيتي. وكشفت: "لم أرغب في الذهاب إلى مانشستر لأنني في ذلك الوقت كنت صديقة لجيانينا مارادونا، زوجة [سيرجيو] أغويرو، وسافرنا من مدريد إلى منزله في مانشستر لزيارته لمدة يومين أو ثلاثة أيام عندما كان أنخيل يتمتع ببضعة أيام إجازة من ريال مدريد.

"كان الأمر فظيعًا! كان كل شيء فظيعًا، ذهبنا إلى المنزل وكنا مثل... "نراكم لاحقًا يا رفاق، نحن نغادر". عندما غادرنا، قلت له: "اذهب إلى أي بلد - باستثناء إنجلترا". على أي حال، بعد عام واحد، كنا في إنجلترا وكان الأمر فظيعًا، مكان قذر. أنت تمشي في الشارع ولا تعرف ما إذا كانوا سيقتلونك أم ماذا. جميع الفتيات متأنقات، ومكياجهن مثالي، وأنا بشعري المربوط في كعكة وبدون مكياج".

لكن الأرجنتيني لم يدع موسمه الكابوسي في مانشستر يثبط عزيمته. سجل 92 هدفًا وساهم في 120 تمريرة حاسمة لباريس سان جيرمان في سبع سنوات حافلة بالبطولات، كما فاز بثلاث بطولات متتالية مع الأرجنتين، كأس أمريكا الجنوبية في 2021 و2024، وأخيرًا كأس العالم، حيث سجل هدفًا في المباراة النهائية ضد فرنسا. اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا ينهي الآن مسيرته في بلده الأم مع نادي طفولته روزاريو سنترال.