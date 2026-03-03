"لم نره" - نيك وولتمايد يشك في مشاركته في مباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد بسبب إصابته بفيروس، في الوقت الذي يواجه فيه إدي هاو أزمة في اختيار التشكيلة

تلقى نيوكاسل ضربة قوية قبل زيارة مانشستر يونايتد يوم الأربعاء، حيث أكد هاو أن فيروسًا قد أصاب لاعبي الفريق الأول. لم يكن التوقيت أسوأ من ذلك بالنسبة للماغبايز، الذين يحاولون جاهدين التعافي من هزيمةمخيبة للآمال بنتيجة 3-2 على أرضهم أمام إيفرتون نهاية الأسبوع الماضي. أدى المرض إلى تعطيل جداول التدريب بشكل كبير وترك الجهاز الفني في حالة قلق بشأن جاهزية العديد من اللاعبين الأساسيين.

القلق الأساسي يتركز على اللاعب البارز الذي تم التعاقد معه في الصيف، وولتمادي. المهاجم الألماني، الذي وصل إلى سانت جيمس بارك قادمًا من شتوتغارت في صفقة عالية القيمة بلغت 69 مليون جنيه إسترليني، لم يتمكن من المشاركة في استعدادات الفريق الأول لعدة أيام. في حين يبدو أن بعض أعضاء الفريق قد تخلصوا من المرض الغامض بسرعة، لا تزال حالة وولتمادي غير مستقرة، حيث يراقب الفريق الطبي تعافيه قبل المواجهة مع فريق مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك.

اعترف هاو خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة أن غياب المهاجم عن التدريبات يثير قلقًا متزايدًا. وأشار المدرب إلى أن المرض ظهر لأول مرة خلال مباراة إيفرتون، حيث اضطر جاكوب رامزي إلى الخروج في الشوط الأول. في حين عاد رامزي إلى الملاعب منذ ذلك الحين، لا يزال وولتمادي لا يظهر أي علامات على الشفاء التام.