أحمد فرهود

"لم تتم رسميًا ولكنها قريبة" .. هانزي فليك يحسم جدل غضبه من صفقة جواو كانسيلو ويكشف مستجدات أزمة رونالد أراوخو قبل السوبر

ماذا قال هانزي فليك قبل انطلاق منافسات كأس السوبر الإسباني؟!..

تحدث الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة أتلتيك بيلباو المرتقبة؛ ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني 2025-2026، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

برشلونة يواجه فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم، مساء غدٍ الأربعاء، في دور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني؛ حيث سيلتقي الفائز من هذه المباراة مع المُتأهل من قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في المشهد الختامي للبطولة.

وتُقام منافسات كأس السوبر الإسباني 2025-2026، على الأراضي السعودية؛ وذلك في الفترة من 7 يناير الجاري، إلى 11 من نفس الشهر.

    هانزي فليك يحسم جدل "غضبه" من صفقة جواو كانسيلو

    وفي هذا السياق.. بدأ الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، حديثه في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"؛ بالرد على أسئلة بخصوص صفقة البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير نادي الهلال.

    كل المصادر أجمعت في الساعات الماضية، على اقتراب انتقال كانسيلو من الهلال إلى برشلونة، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو القادم.

    وعن ذلك.. أكد فليك أن صفقة كانسيلو لم تُحسم رسميًا بعد؛ ولكنه اعترف أنها باتت قريبة للغاية من برشلونة، مع سعادته الكبيرة بها.

    وبالتالي.. يكون المدير الفني الألماني قد أغلق الأبواب تمامًا، أمام بعض الشائعات التي خرجت في الساعات الماضية؛ وتحدثت عن عدم رضا المدرب من صفقة كانسيلو.

    وحسب هذه الشائعات؛ فإن غضب فليك من صفقة النجم البرتغالي، هو أنه كان يريد ضم قلب دفاع في الميركاتو الشتوي الحالي وليس ظهير.

    مميّزات صفقة جواو كانسيلو في نادي برشلونة

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تحدث عن الإضافة الكبيرة التي سيقدّمها الظهير البرتغالي جواو كانسيلو؛ إذا تم حسم صفقته بشكلٍ رسمي من عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    فليك أوضح أن كانسيلو سيضيف عامل الخبرة إلى صفوف برشلونة؛ وذلك في ظل أن معظم نجوم الفريق الأول الحاليين، صغار في السن.

    أيضًا.. شدد المدير الفني الألماني على أن النجم البرتغالي، يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة جدًا؛ بحيث يمكنه اللعب على الظهيرين الأيمن والأيسر، وكذلك كجناح.

    وأضاف فليك: "نحن نحتاج إلى لاعب متعدد المراكز مثله؛ بالإضافة إلى أنه ظهير هجومي، يتناسب مع أسلوبنا".

    واعترف هانزي فليك بوجود بعض السلبيات في أداء جواو كانسيلو؛ لافتًا إلى أنه سيعمل على معالجتها، فور انضمام اللاعب إلى صفوف برشلونة.

    لماذا لم يقم هانزي فليك بـ"الاحتفاظ" بجواو كانسيلو صيف 2024؟

    واستكمالًا لحديثه عن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو؛ رد المدير الفني الألماني لنادي برشلونة هانزي فليك، على سؤال بشأن عدم تمسكه ببقاء هذا اللاعب فور استلامه مهمته.

    ولعب كانسيلو "معارًا" من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة موسم 2023-2024، تحت قيادة المدير الفني الإسباني الشاب تشافي هيرنانديز؛ ولكنه رحل فور قدوم فليك، مباشرة.

    وبخصوص ذلك يقول فليك: "أنتم تعرفون وضع برشلونة أكثر مني في تلك الفترة.. نحن لم يكن لدينا القدرة المالية؛ لشراء كانسيلو بشكلٍ نهائي، من نادي مانشستر سيتي".

    وأشار المدير الفني الألماني إلى أن برشلونة يتحرك في السوق، وفق إمكاناته المالية؛ وعندما تتاح له فرصة للتعاقد مع أي لاعب يفيد الفريق، يفعل ذلك.

    هانزي فليك يكشف عن مستجدات أزمة رونالد أراوخو

    وأخيرًا.. رفض الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، إغلاق الباب أمام تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بقلب دفاع جديد؛ وذلك خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    وأعلن فليك أنه وضع مجموعة من الأسماء الممكنة، مع الإدارة الرياضية لبرشلونة؛ لتدعيم مركز قلب الدفاع في الشتوية، إذا أمكن.

    لكن.. المدير الفني الألماني قلل من مخاطر عدم التعاقد مع مدافع جديد؛ مؤكدًا أن الظهير الأيسر جيرارد مارتين الذي أصبح يلعب في هذا المركز، يقدّم مستويات كبيرة.

    أيضًا.. أعرب هانزي فليك عن رضاه التام بامتلاك مدافع بمواصفات الأوروجوياني رونالد أراوخو؛ قائلًا: "هو إنسان في النهاية.. سأتحدث معه للعودة إلى مباريات برشلونة مجددًا، في الفترة القادمة".

    وألمح فليك إلى إمكانية تواجد أراوخو، على "دكة بدلاء" برشلونة ضد أتلتيك بيلباو؛ وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويغيب أراوخو عن مباريات برشلونة، منذ "طرده" ضد تشيلسي الإنجليزي، يوم 25 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ بسبب معاناته من أزمة نفسية كبيرة.

