لم تتم إقالته وغرفة الملابس في حالة صدمة.. الكشف عن كواليس رحيل تشابي ألونسو عن ريال مدريد!

وشهدت فترة تشابي ألونسو، القصيرة داخل ريال مدريد، خلافات مع بعض اللاعبين، ومن أبرز تلك الخلافات كانت أزمته مع فينسيوس جونيور، والتي ظهرت في مباراة برشلونة، بالدوري الإسباني، في شهر أكتوبر الماضي، عندما قرر المدرب استبدال اللاعب البرازيلي، والذي لم يكن راضيًا عن التغيير، وأثناء خروجه من الملعب، وتوجهه نحو مقاعد البدلاء، كان يقول بعض الكلمات الغاضبة، كما أن لغة الجسد أظهرت غضبه الكبير بسبب هذا القرار.

بعد تلك الواقعة، خرج فينيسيوس باعتذار رسمي عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عما بدر منه في الكلاسيكو، وكتب: " اليوم أريد أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن رد فعلي عندما تم استبدالي في الكلاسيكو، كما فعلت شخصيًا خلال تدريب اليوم، أريد أيضًا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق والنادي والرئيس، أحيانًا تغلبني العاطفة لأنني أريد دائمًا الفوز ومساعدة فريقي. تنبع شخصيتي التنافسية من حبي لهذا النادي وكل ما يمثله. أعدكم بأن أواصل الكفاح في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".

في نهاية المطاف انتهت الأزمة بين الثنائي ولكن العلاقة بينهما لم تعد كما كانت عليه، وبخلاف توتر العلاقة مع فينيسيوس، إلا أن بعض التقارير قد أوضحت في وقت سابق عن وجود خلافات أخرى مع بعض اللاعبين، مثل رودريجو، الذي كان يشعر بغضب بسبب عدم اعتماد ألونسو عليه بشكل أساسي، وكذلك فالفيردي، الذي يعتمد عليه في بعض الأوقات في مركز الظهير الأيمن، ومن قبلهم البرازيلي الشاب، إندريك، الذي خرج معارًا إلى ليون الفرنسي.