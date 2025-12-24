"لم أندم على تصريحاتي ضد النصر" .. مدرب سابق في دوري روشن: الاتحاد السعودي يُفكر بتعييني بدلًا من رينارد!

يعيش المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، أيامًا صعبة على صعيد ثقة الشارع والإعلام السعودي به ليُواصل مهمته مع الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام الصيف القادم في أمريكا وكندا والمكسيك، وذلك بعد العروض والنتائج المخيبة في كأس العرب فيفا 2025.

المنتخب السعودي حقق انتصارين وخسارة في دور المجموعات من كأس العرب، وقد تخطى فلسطين بصعوبة في دور الـ16 قبل أن يُغادر البطولة من ربع النهائي بالخسارة أمام الأردن بهدف نظيف.

ويُطالب العديد من المشجعين والإعلاميين واللاعبين السابقين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي بإقالة المدرب المخضرم بحجة عدم وجود أي تحسن أو تطور في أداء المنتخب منذ عودته إليه خلفً للإيطالي روبرتو مانشيني، وكذلك لإعادته دومًا أي إخفاق للأخضر إلى سطوة الأجانب على دوري روشن السعودي وعدم وجود أي فرص لنجوم المنتخب باللعب في أنديتهم.

الأمر مختلف قليلًا على الصعيد الرسمي، حيث يبدو جليًا أن رينارد يحظى بثقة كبيرة ودائمة من اتحاد كرة القدم السعودي وخاصة رئيسه ياسر المسحل، وهو الأمر الذي يضعه في مرمى الانتقادات ويُهدده بردود فعل عنيفة حال لم يُقدم الأخضر النتائج المطلوبة في مونديال 2026.