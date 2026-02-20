"لم أكن أصرخ على الطريق السريع" - مايكل كاريك يكشف كيف اكتشف أن وظيفة مانشستر يونايتد كانت له

عندما سأله BBC Sport عن الوقت الذي تلقى فيه المكالمة من أولد ترافورد، قال كاريك: "كنت في السيارة بالفعل. كنت أقود سيارتي في طريقي إلى نيوكاسل عندما وصلتني الرسالة. كان من الرائع سماع ذلك - بالطبع كان كذلك - لكنني كنت هادئًا تمامًا بشأنه في الواقع.

"لا أعرف لماذا، لكنني شعرت أن الأمر صحيح. وهذا لا يعني أنني متكبر أو غير مبالٍ بأي شكل من الأشكال - لقد شعرت أن الأمر طبيعي تمامًا. تشعر بشعور جيد تجاهه، لكنني هنا منذ فترة طويلة وخضت الكثير من التجارب لدرجة أنني ربما كنت آمل في أعماقي أن تأتي هذه الفرصة في وقت ما - ولحسن الحظ أنها جاءت.

وأضاف عن رد فعله عند تلقيه هذا الخبر: "اسمع، كنت سعيدًا بالطبع. أن أكون في هذا النادي أمر مميز، لذا أنا لا أقلل من شأنه، لكنني لم أخرج من المكالمة وأنا أصرخ وأحتفل على الطريق السريع أو أي شيء من هذا القبيل. اتصلت بزوجتي وقلت لها: "هذا ما حدث، هذا هو وضعنا الآن".