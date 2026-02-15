Getty/GOAL
ترجمه
لماذا يعتبر جيانيس أنتيتوكونمبو أقرب إلى كريستيانو رونالدو منه إلى ليونيل ميسي، مع دخول نجم الدوري الأمريكي للمحترفين في جدل حول أفضل لاعب في التاريخ
أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، ميسي ورونالدو، لا يزالان في قمة عطائهما
نشأ يانيس في اليونان، وهو من عشاق كرة القدم المتحمسين. يتابع المباريات عن كثب، ويتمتع بعلاقات مهنية مع عدد من الأندية، ويستلهم من أولئك الذين وصلوا إلى قمة المهن المختلفة عن المهنة التي جعلته اسماً معروفاً.
سيطر ميسي ورونالدو على ساحة كرة القدم لأكثر من عقدين، ولا يزال كلاهما قويًا في عام 2026. وقع الأول على تمديد عقده مع بطل كأس MLS إنتر ميامي حتى عام 2028، بينما يثير الثاني حديثًا عن انتقاله إلى نادي النصر السعودي.
- Getty/GOAL
هل يمكن أن ينضم رونالدو إلى ميسي في دوري MLS؟
وقد تم اقتراح أن ينتقل CR7 إلى الولايات المتحدة، مما سيسمح له باللعب إلى جانب أو ضد منافسه الأبدي ميسي. ويانيس هو من بين أولئك الذين يتمنون رؤية هذا الانتقال المذهل يتحقق.
في الوقت الحالي، يراقب من بعيد اثنين من أعظم اللاعبين في التاريخ يرفعان مستوى التألق الفردي إلى آفاق لا يمكن للكثيرين أن يحلموا بالوصول إليها. يعتبر جيانيس ميسي أفضل موهبة كروية على الإطلاق، لكنه يرى نفسه أكثر في رونالدو - الذي بنى سمعته على العمل الجاد والتفاني في مهنته على الرغم من بلوغه 41 عامًا.
ميسي ضد رونالدو: نجم الدوري الأمريكي للمحترفين جيانيس يتحدث عن الجدل حول أفضل لاعب في التاريخ
في حديثه خلال يوم وسائل الإعلام في مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)، قال جيانيس عندما سُئل عن رأيه في الجدل الدائر حول ميسي ورونالدو الذي يقسم الآراء حول العالم: "أعتقد أن ميسي موهبة خالصة. موهبة خالصة، مع عمل جاد وانضباط طوال مسيرته المهنية وثبات في البقاء في القمة. ربما يكون أفضل لاعب على الإطلاق.
"لكن بالنسبة لي، أنا أتعاطف وأقترب من الأشخاص الذين أشبههم، مثل العمل الجاد والانضباط والعناية بالجسم والثبات على مدى سنوات عديدة. إنه يبلغ من العمر 41 عامًا الآن، أليس كذلك؟ 41 عامًا، ولا يزال يلعب على مستوى عالٍ، لذا فإن طريقة تفكيري أقرب إلى طريقة تفكير كريستيانو رونالدو.
"نحن شخصان مختلفان، فهو أكثر براقة مني وأنا لست كذلك. لكن عندما يتعلق الأمر باللعبة، والحب والاتساق والعمل الجاد، وكما تعلم، تجاوز الحدود والاستمرار في التحسن، فأنا أشبه رونالدو.
"لذا عندما تسألني هذا السؤال، أقول رونالدو، ولكن الآن إذا قارنت بينهما، من حقق أكثر في مسيرته المهنية؛ ثمانية كرات ذهبية، خمس كرات ذهبية، كأس العالم، ليس كأس العالم، خمس بطولات دوري أبطال أوروبا، أربع بطولات دوري أبطال أوروبا، هذا ما تفضله.
"الأهم من ذلك، بمجرد أن تصل إلى تلك النقطة التي تقول فيها ميسي أو رونالدو، فأنت قد فزت بالفعل. أتمنى أن أصل إلى نقطة يقولون فيها [مايكل] جوردان أو جيانيس، لقد فزت بالفعل في الحياة".
قال جيانيس سابقًا عن أولئك الذين يتفوقون بالكرة عند أقدامهم، بدلاً من أيديهم: "لديك لاعبون لا يصدقون. لويس فيغو، ناني، وديكو، الذين كانوا يكبرون، كانوا من لاعبيّ المفضلين. لكن في النهاية عليك أن تختار الأفضل على الإطلاق، الوحيد كريستيانو رونالدو. أي رياضة كان سيمارسها، كان سيكون جيدًا فيها على الأرجح."
- Getty Images Sport
كيف يشارك يانيس مع أندية MLS و WSL
يانيس هو أحد مالكي نادي ناشفيل SC في دوري MLS. وهذا يعني أنه واجه ميسي. في عام 2023، بعد انتقال الأرجنتيني المذهل إلى أمريكا، حضر أنتيتوكونمبو مباراة مع إنتر ميامي.
كما أعلن ولاءه لرونالدو من خلال أداء احتفاله الشهير "Siuuu" عند دخوله الملعب وترفيه الجماهير. منذ ذلك الحين، استثمر جيانيس في فريق تشيلسي للسيدات، الذي برع في مسابقة WSL خلال الحملات الأخيرة.
لا يزال من غير المعروف ما إذا كان رونالدو سينضم إلى جيانيس في الولايات المتحدة على المدى الطويل، حيث عاد CR7 إلى الملاعب في الشرق الأوسط، لكنه سيكون على الأراضي الأمريكية هذا الصيف عندما يقود البرتغال في نهائيات كأس العالم السادسة في مسيرته التي حطمت الأرقام القياسية.
إعلان