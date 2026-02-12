لماذا لن يكون الانتقال التالي لكريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد وسط توتر الدوري السعودي للمحترفين في النصر

يمكن تفعيل بند الإفراج في عقده المربح في الرياض مقابل 50 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني/59 مليون دولار)، في حين أشار البعض إلى أنه يمكن الإفراج عنه مجانًا إذا تم الضغط من أجل خروجه.

لا يزال العديد من الأندية في جميع أنحاء العالم ترغب في ضم رونالدو إلى صفوفها. ولا تشمل هذه القائمة عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد، وفقًا لما صرح به ميك براون، كبير كشافي الشياطين الحمر السابق.

مع رحيل كريستيانو رونالدو في ظروف غامضة عام 2022، قال براون لـ Football Insider عند مناقشة احتمالات عودته المذهلة إلى "مسرح الأحلام": "مستحيل. لن يحدث ذلك، هناك عدد من الأسباب التي تمنع حدوث ذلك، لن يفكروا في الأمر حتى، ولأكون صادقًا، لا أعتقد أن رونالدو سيفكر في ذلك أيضًا.

"عندما غادر من قبل، أعتقد أن ذلك أضر بالعلاقة قليلاً بسبب كل ما حدث مع المدير الفني ومدى انتقاده للنادي، سواء كان ذلك صحيحًا أم خاطئًا.

"لا أرى أي احتمال لعودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد، حتى لو غادر السعودية. ستكون هناك أندية أخرى ترغب في ضمه بسبب شهرته وكل ذلك، لذا أنا متأكد من أنه سيحصل على فرصة للانتقال إذا كان ذلك ما يريده، لكنها لن تكون إلى مانشستر يونايتد".