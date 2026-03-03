لماذا لم ينجح فيكتور جيوكيريس في برايتون؟ كيف فشل لاعب أرسنال رقم 9 خلال فترة لعبه الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومع ذلك، كان من السابق لأوانه إجراء هذا التقييم الثاني، كما أثبت جيوكيريس منذ بداية العام. سجل المهاجم السابق لسبورتنج لشبونة ثمانية أهداف في آخر 15 مباراة له، بما في ذلك ثنائية مذهلة في فوز أرسنال 4-1 في الديربي على ملعب توتنهام هوتسبير، ووصف أرتاتا أداءه بـ"الرائع". بعد أن واجه وابلًا من الانتقادات، يلعب جيوكيريس الآن دورًا رئيسيًا في سعي الغانرز لتحقيق أربعة ألقاب، وهو ما يدل على قوة شخصيته.

ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان جيوكيريس قد تجاوز مرحلة صعبة أم لا لا تزال موضع نقاش. في مباراة الأحد مع تشيلسي، لم يسدد سوى تسديدة واحدة ولمس الكرة 27 مرة، وفقد الكرة 14 مرة بينما كان يكافح من أجل إحداث أي تأثير ملموس. على الرغم من التحسينات الطفيفة التي حققها جيوكيريس تحت قيادة أرتيتا، لا يزال من السهل جدًا على أفضل الفرق إيقافه. لذلك، لا يزال أمامه الكثير من العمل ليثبت أنه ينتمي إلى أعلى المستويات - وهو أمر يبدو أنه يدركه، مما يبعث على التفاؤل.

قال مؤخرًا لموقعThe Athletic: "يمكنني دائمًا تحسين الأمور. أنا لست لاعبًا كاملًا وأفضل لاعب في كل الجوانب. أعتقد أن هذا شعور جيد بالنسبة للاعب كرة قدم، لأنك يمكنك دائمًا أن تبذل جهدًا أفضل وتحقق تحسنًا دائمًا. آمل أن أشعر بذلك طوال الوقت".

ينبع معظم الإحباط بين مشجعي أرسنال من الافتراض الخاطئ بأن جيوكيريس وصل إلى الإمارات كلاعب مكتمل؛ آلة تسجيل أهداف تتمتع باللياقة البدنية اللازمة للنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز. لو كانوا قد بحثوا قليلاً عن ماضيه، لكان بإمكانهم وضع توقعات أكثر واقعية.

في المرة الوحيدة الأخرى التي جرب فيها جيوكيريس الحياة في نادٍ من الدرجة الأولى الإنجليزية، فشل في إثبات جدارته. بينما يستعد للعودة إلى برايتون مع آرسنال يوم الأربعاء، تسترجع GOAL فترة الثلاث سنوات غير الموفقة التي قضاها جيوكيريس في ملعب أميكس...