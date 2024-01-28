لماذا لا يلعب رغم كوارث أونانا؟ .. عن حارس مانشستر يونايتد المنسي بايندير

اليوم فرصة العمر لبايندير لإنقاذ مرمى مانشستر يونايتد!

من المقرر أن يشارك أخيرًا حارس المرمى ألتاي بايندير، لأول مرة مع مانشستر يونايتد اليوم الأحد ضد فريق نيوبورت كاونتي في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعندما انضم ألتاي بايندير، إلى مانشستر يونايتد، في اليوم الأخير لانتقالات الصيف كان يعلم أنه الحارس الإحتياطي ولكنه لم يكن يتوقع أن ينتظر كل هذا الوقت لكى يشارك في مبارته الأولى مع الشياطين الحمر.

ولم يحصل بايندير، على أى فرصة منذ انضمامه لليونايتد رغم كوارث أندريه أونانا، الذي يغيب عن مباراة اليوم بسبب تواجده مع الكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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واعتاد بايندير، على اللعب أمام الجماهير في تركيا، لكن اليوم سيكون مختلفاً تماماً بالنسبة له، لأنها فرصة العمر التى لا تتكرر كثيرًا في مانشستر يونايتد.