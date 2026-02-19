لماذا رحب تشيلسي بانضمام اللاعب إلى قاعدة تدريب كوبهام مقابل 40 مليون جنيه إسترليني قبل أشهر من إتمام انتقال النجم الشاب الموهوب؟

تم ضم اللاعب البرتغالي الدولي تحت 21 عامًا كويندا إلى المنتخب الأول لبلده، بعد أن تم اختياره لأول مرة في سبتمبر 2024 عندما كان عمره 17 عامًا فقط.

التقى كريستيانو رونالدو خلال ذلك المعسكر، لكنه بقي مبهورًا باللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات. تحدث كويندا إلى قناة Canal 11 عن تجربة غير واقعية بعض الشيء: "كان [رونالدو] يصعد وأنا أنزل. عندما استدعيت المصعد، كان يصعد وظهر أمامي. شعرت ببعض الحرج، لكن هذا أمر طبيعي! لم أقل شيئًا. إنه مثال للجميع، لجميع الأطفال الذين يحلمون بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم".

قال رونالدو عن تلك المحادثة: "يشعر الكثير منهم بالحرج من التحدث معي. منذ قليل، كنت أصعد إلى غرفتي ورأيت الفتى الجديد، كويندا، البالغ من العمر 17 عامًا. ذهبت إليه وقلت: "هل تعافيت من المباراة؟". رأيت أنه يشعر بالحرج.

"لا أقول إنني أب، بل أخ أكبر. قد أكون أبًا للبعض، وكما قلت من قبل، مررت بنفس ما مروا به، والمنتخب الوطني هو عائلة".

اكتسب كويندا المزيد من الخبرة الثمينة منذ ذلك الحين، حيث بدأ يشعر بمزيد من الاستقرار في صحبة الأسماء المعروفة، ومن المفترض أن يساعده ذلك على الاندماج بسلاسة في تشيلسي عندما يواجه تحديًا جديدًا ومثيرًا.