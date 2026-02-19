Getty
لماذا رحب تشيلسي بانضمام اللاعب إلى قاعدة تدريب كوبهام مقابل 40 مليون جنيه إسترليني قبل أشهر من إتمام انتقال النجم الشاب الموهوب؟
اللاعب المصاب كويندا يستعد لإتمام صفقة انتقال ضخمة
يعاني كويندا حاليًا من إصابة، بعد أن تعرض لكسر في عظم مشط القدم. وبدلاً من إكمال برنامج إعادة التأهيل في لشبونة، تمت دعوة اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا - كما كشفت BBC Sport - للاستفادة من "المرافق ذات المستوى العالمي في كوبهام".
سيتم إتمام صفقة الانتقال الضخمة، التي تم التوقيع عليها بالفعل، رسميًا في يوليو. تم الاتفاق على شروط ما قبل العقد في مارس 2025، حيث اشترى تشيلسي الإمكانات التي يتمتع بها أحد أكثر اللاعبين الواعدين في كرة القدم الأوروبية.
لماذا لن يبقى كويندا في غرب لندن لفترة طويلة
من غير المتوقع أن يبقى كويندا في إنجلترا لفترة طويلة، حيث من المقرر أن يعود إلى الملاعب في مارس. وقد غاب عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة مؤسفة خلال مباراة ضد بنفيكا في ديسمبر. ومن المحتمل أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع سبورتنج، كما سيساعد الفريق في سعيه للفوز بلقب محلي آخر.
كانت رحلته إلى ستامفورد بريدج مفاجأة، حيث يسمح تشيلسي لنجومه المصابين الآخرين باستكمال تعافيهم في الأندية التي يلعبون معها على سبيل الإعارة - مثل إيمانويل إيميغا في ستراسبورغ وداستان ساتباييف في الشرق الأوسط مع نادي كايرات.
ومع ذلك، فإن البلوز يعلقون آمالاً كبيرة على كويندا ويريدون أن يتأقلم بأسرع ما يمكن. ويقال إنه وافق على عقد مدته سبع سنوات مع العملاق الإنجليزي، يتضمن خيار تمديده لمدة 12 شهراً إضافياً.
نجمة برتغالية تشبه جناح أرسنال ساكا
رفض كويندا اهتمام عدد من الأندية الأخرى من أجل تحقيق حلمه الاحترافي مع تشيلسي - النادي الذي رسم له الرؤية الأكثر جاذبية لمستقبله. هذا الشاب قادر على شغل مركز الظهير الجناح في كلا الجانبين، أو اللعب في مواقع أكثر تقدمًا في الملعب.
وقد قورن بنجم أرسنال بوكايو ساكا، حيث قال فابيو روكي - المدرب السابق لأكاديمية سبورتينغ - لشبكة سكاي سبورتس: "جيو متطلب للغاية مع نفسه في اللحظات الدفاعية. يغلق المساحات، يستعيد الكرة بسرعة، ويفوز بالصراعات الدفاعية لصالح زملائه. هذا يذكرني ببوكايو ساكا في بداية مسيرته عندما كان يلعب كظهير.
"لكن جيوفاني كويندا فريد من نوعه. إنه مختلف عن أي لاعب آخر دربته. يمكنه أن يترك بصمة مختلفة تمامًا في كرة القدم. نحن نتحدث عن لامين يامال وإستيفاو ويليان، اللذين ربما يكونان أفضل لاعبين في جيلهما المولود في عام 2007".
كيف أُعجبت كويندا برونالدو
تم ضم اللاعب البرتغالي الدولي تحت 21 عامًا كويندا إلى المنتخب الأول لبلده، بعد أن تم اختياره لأول مرة في سبتمبر 2024 عندما كان عمره 17 عامًا فقط.
التقى كريستيانو رونالدو خلال ذلك المعسكر، لكنه بقي مبهورًا باللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات. تحدث كويندا إلى قناة Canal 11 عن تجربة غير واقعية بعض الشيء: "كان [رونالدو] يصعد وأنا أنزل. عندما استدعيت المصعد، كان يصعد وظهر أمامي. شعرت ببعض الحرج، لكن هذا أمر طبيعي! لم أقل شيئًا. إنه مثال للجميع، لجميع الأطفال الذين يحلمون بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم".
قال رونالدو عن تلك المحادثة: "يشعر الكثير منهم بالحرج من التحدث معي. منذ قليل، كنت أصعد إلى غرفتي ورأيت الفتى الجديد، كويندا، البالغ من العمر 17 عامًا. ذهبت إليه وقلت: "هل تعافيت من المباراة؟". رأيت أنه يشعر بالحرج.
"لا أقول إنني أب، بل أخ أكبر. قد أكون أبًا للبعض، وكما قلت من قبل، مررت بنفس ما مروا به، والمنتخب الوطني هو عائلة".
اكتسب كويندا المزيد من الخبرة الثمينة منذ ذلك الحين، حيث بدأ يشعر بمزيد من الاستقرار في صحبة الأسماء المعروفة، ومن المفترض أن يساعده ذلك على الاندماج بسلاسة في تشيلسي عندما يواجه تحديًا جديدًا ومثيرًا.
