Getty Images Sport
لماذا تخلّى مانشستر يونايتد ومايكل كاريك عن خططهما للذهاب إلى السعودية لخوض مباراة ودية مربحة في منتصف الموسم؟
خطط مانشستر يونايتد تتبخر
وفقًا لصحيفة The Times، كان مانشستر يونايتد يخطط للذهاب إلى الشرق الأوسط لخوض مباراة ودية كان من الممكن أن تدر أرباحًا طائلة. في وقت سابق من هذا الموسم، ادعى أموريم أن النادي "كان عليه القيام بذلك".
وبرر ذلك بأن النادي لم يكن لديه خيار آخر بسبب فشله في التأهل للمسابقات الأوروبية.
وقال: "علينا القيام بذلك. وكما تعلمون، كنا نعلم أنه عندما فشلنا في التأهل إلى البطولات الأوروبية، سيكون لدينا الكثير من الأمور التي يتعين علينا القيام بها. لدينا جماهيرنا، ولدينا الميزانية، وعلينا تعويض الكثير من الأمور. لذا، علينا القيام بذلك. وسنفعل ذلك. نريد أن نكون مع جماهيرنا في جميع أنحاء العالم. إذا كان عليك القيام بذلك، فعليك أن تجد المساحة اللازمة للقيام بذلك".
- Getty Images Sport
تحذير كاريك
يبدو أن كاريك ومانشستر يونايتد قد تراجعوا عن خططهم الآن، حيث تضاءل اهتمام النادي بهذه المباراة المربحة. في حين أن المحادثات قد تستأنف بعد فترة التوقف الدولية، كان مانشستر يونايتد قد حدد هذا الأسبوع كموعد مثالي لإقامة المباراة الاستعراضية المقترحة، والتي كان من الممكن أن تدر ملايين الجنيهات من العائدات. يواجه مانشستر يونايتد فريق وست هام يوم الثلاثاء، قبل فترة توقف مدتها 13 يومًا قبل مباراته التالية ضد إيفرتون، حيث تم إقصاؤه بالفعل من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقد ادعت الاتحاد الكويتي لكرة القدم أنه طُلب منه تنظيم مباراة ودية لمانشستر يونايتد، لكن هذا لم يتم التحقق منه.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أحمد اليوسف: "لا يمكنني تنظيم حدث لوصول مانشستر يونايتد خلال 17 أو 18 يومًا".
كان لدى كاريك أيضًا خيار اصطحاب لاعبيه إلى معسكر تدريبي في مكان دافئ، لكنه قرر عدم القيام بذلك، ومن المرجح أن يمنح فريقه أربعة أيام عطلة.
مزيد من الوقت للتدريب
فاز مانشستر يونايتد بأربع مباريات متتالية في الدوري تحت قيادة كاريك، ويحتل الآن المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الخامس و12 نقطة عن المتصدر أرسنال. يعتقد كاريك أن الوقت الإضافي الذي أمضاه الفريق في التدريبات بسبب عدم مشاركته في البطولات الأوروبية وخروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي ساعده على تعزيز دفاعاته، حيث حافظ مانشستر يونايتد على شباكه نظيفة في آخر أربع مباريات.
وقال: "هذا أمر مرضٍ بالتأكيد، ومن الأسهل الفوز بالمباريات دون الحاجة إلى تسجيل الكثير من الأهداف كل أسبوع. يبدو أننا فريق قادر على إحداث الكثير من المشاكل وخلق الفرص وتسجيل الأهداف، لذا فإننا نحقق التوازن المطلوب بالتأكيد.
"لا يزال هناك أمور يجب تحسينها، وهذا بالتأكيد شيء ركزنا عليه، محاولة أن نكون أفضل كفريق جماعي عندما لا تكون الكرة في حوزتنا، ولكن في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع، لن تتمكن من إصلاح كل شيء وتبدو فجأة مثاليًا".
وأضاف: "عليك أن تستمتع بإثارة الفوز، أليس كذلك؟ هذا هو سبب وجودنا هنا"، قال اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا. "عليك أن تدير لحظات الذروة وتستمتع بشعور الفوز في المباراة".
- (C)Getty Images
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يجب على يونايتد الاستغناء عن ماتيس دي ليخت وماسون ماونت وباتريك دورغو في مباراتهم ضد وست هام.
وأضاف كاريك: "سيعود ماسون للمشاركة في مباراة إيفرتون. يبدو أن ماتيس غائب منذ فترة طويلة في الوقت الحالي، لذا سنرى كيف يتطور. إنه إيجابي، ويسير في الاتجاه الصحيح، لكن ماسون أقرب منه قليلاً".
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان