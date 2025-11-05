Getty
"لقد ناقشنا الأمر".. أول رد من لابورتا على أنباء رغبة فليك في الرحيل!
برشلونة يستعد لموقعة كلوب بروج
يستعد نادي برشلونة لخوض اختبار أوروبي صعب مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر، عندما يحل ضيفاً على كلوب بروج في بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من "مرحلة الدوري" لدوري أبطال أوروبا.
يدخل فريق المدرب هانز فليك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المحلي الأخير 3-1 على إلتشي، والذي شهد تألق ثلاثي الهجوم بتسجيل لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد.
ويحتل برشلونة حالياً المركز الثاني عشر في الترتيب العام لدوري الأبطال، ويسعى لتحقيق فوز حاسم للوصول إلى النقطة التاسعة، والتي تقربه من التأهل المباشر لثمن النهائي.
في المقابل، يحتل كلوب بروج المركز 24 في الترتيب العام، وذلك برصيد 3 نقاط، من انتصار وهزيمتين.
ماذا قال لابورتا قبل موقعة برشلونة وكلوب بروج؟
ترأس رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، إلى جانب نائب الرئيس رافا يوستي، وفد البلوجرانا في حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته بلدية بروج وعمدتها، ديرك دي فاو، قبل مباراة دوري أبطال أوروبا التي يخوضها الفريق الليلة أمام كلوب بروج.
خلال الحفل، قدم العمدة درعاً تذكارياً تقديراً لزيارة نادي برشلونة، في أجواء تميزت بحضور أكثر من 1,300 مشجع وأعضاء روابط المشجعين الذين يرافقون الفريق في الأراضي البلجيكية.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أشاد جوان لابورتا باللحظة الحالية لبرشلونة، كما أقر بصعوبة المواجهة، قائلًا: "ما يقوله ليفاندوفسكي وفليك هو قانون. إذا قالا إنها مباراة صعبة، فستكون كذلك. إنها مباراة في دوري الأبطال، أمام فريق أوروبي بجماهير تضغط. ستكون (مباراة) جميلة وآمل أن نفوز لأنها ثلاث نقاط مهمة".
أبرز المسؤول الكتالوني تطور الفريق الذي يقوده هانز فليك: "لقد ناقشنا الأمر مع المدرب. الفريق يتحسن، وهو يسير في خط تصاعدي. يوم الأحد سجل المهاجمون الثلاثة (لامين وفيران وراشفورد) ونحن سعداء بالتطور. لدينا غيابات، وهي ليست عذراً، لكنها حقيقة. هذه الغيابات أربكت خططنا، رغم أن اللاعبين المصابين يتعافون الآن ونحن نتقدم شيئاً فشيئاً".
وختم جوان لابورتا مؤكدًا التزام المدرب الألماني: "هانز فليك مرتاح جداً وهو متحمس لعودتنا إلى الملعب، الذي سيتسع لـ 105,000 متفرج (كامب نو)".
ما مصير هانز فليك مع برشلونة؟
تأتي تصريحات رئيس برشلونة، التي أكد فيها أن هانز فليك "مرتاح جداً"، وأن الفريق "يسير في خط تصاعدي"، بمثابة رد مباشر ومحاولة علنية لنفي التقارير المقلقة القادمة من داخل النادي.
تتناقض تصريحات لابورتا الوردية بشكل صارخ مع تقرير صحيفة (ABC)، والتي أكدت أن فليك أبلغ طاقمه المقرب بنيته الرحيل في نهاية الموسم.
تعود أسباب غضب هانزي فليك، إلى شعوره العميق "بالتعب الشديد" وخيبة الأمل من الأجواء داخل النادي. يرى المدرب الألماني أن هناك "تراجعاً في الاحترافية" بين اللاعبين الذين "فقدوا تواضعهم" وأصبحوا مشتتين بالشهرة والمصالح الفردية. ويتركز استياؤه بشكل خاص على النجم لامين يامال، ليس فقط بسبب تراجع أدائه أو إصاباته المتكررة، ولكن بسبب "تساهل" الإدارة المفرط مع سلوكياته. وتشمل هذه السلوكيات حوادث مثل تخطيه برامج التعافي من أجل التزامات إعلامية، وسفره منفرداً بعد المباريات، وتعليق "تويتش" المثير للجدل حول ريال مدريد. ويرى فليك أن هذا "التدليل" يتعارض فلسفياً مع الانضباط الصارم الذي يؤمن به، ويقوض ثقافة الفريق بأكمله.
هل يمكن أن تغير النتائج رأي فليك؟
على الرغم من التوتر الواضح، أفادت صحيفة ABC أيضاً أن رحيل فليك لم يُحسم بعد. يعتقد أقرب مساعديه أن الوضع لا يزال قابلاً للتغيير، خاصة إذا تحسنت النتائج وعاد الانسجام إلى غرفة تبديل الملابس.
يشير المحيطون بالجهاز الفني إلى التقلبات العاطفية في كرة القدم، حيث يمكن لسلسلة من الانتصارات أو الفوز بلقب كبير أن يغير الرواية بأكملها. إنهاء الموسم بقوة، أو حتى التتويج بدوري أبطال أوروبا، قد يقنع فليك بإكمال عامه الثالث والأخير الذي كان مخططاً له في الأصل مع النادي.
لكن في الوقت الحالي، الشعور السائد في مقرات برشلونة هو عدم اليقين. غرفة ملابس منقسمة، ومدرب مرهق، وموهبة جيلية تكافح تحت الأضواء، كل هذا أغرق برشلونة مرة أخرى في اضطراب مألوف، تاركاً مستقبل مشروع فليك معلقاً بخيط رفيع.
بعد موقعة كلوب بروج، يواصل برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سيلتا على ملعبه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو.
وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
