"لقد ناقشنا الأمر".. أول رد من لابورتا على أنباء رغبة فليك في الرحيل!

يستعد نادي برشلونة لخوض اختبار أوروبي صعب مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر، عندما يحل ضيفاً على كلوب بروج في بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من "مرحلة الدوري" لدوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق المدرب هانز فليك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المحلي الأخير 3-1 على إلتشي، والذي شهد تألق ثلاثي الهجوم بتسجيل لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثاني عشر في الترتيب العام لدوري الأبطال، ويسعى لتحقيق فوز حاسم للوصول إلى النقطة التاسعة، والتي تقربه من التأهل المباشر لثمن النهائي.

في المقابل، يحتل كلوب بروج المركز 24 في الترتيب العام، وذلك برصيد 3 نقاط، من انتصار وهزيمتين.