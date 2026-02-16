Getty Images
"لقد كنت أفعل ذلك طوال حياتي" - جوزيه مورينيو يعترف بأن ريال مدريد "الملك الجريح" سيكون "خطيرًا"، لكن مدرب بنفيكا يؤكد أنه "معتاد" على التحديات الكبيرة في دوري أبطال أوروبا
مورينيو: الملك الجريح خطير
أمام وسائل الإعلام في ملعب إستاديو دا لوز، رفض مورينيو الانجراف وراء ذكرى فوز بنفيكا المفاجئ في مرحلة الدوري. يدرك المدرب البرتغالي أن الفوز 4-2، رغم أنه تاريخي، لم يؤد إلا إلى استفزاز بطل أوروبا 15 مرة. مع وصول ريال مدريد إلى لشبونة في محاولة يائسة لاستعادة سمعته، حذر مورينيو فريقه من أن مواجهة وحش محصور في الزاوية غالباً ما تكون أصعب من مواجهة وحش واثق من نفسه.
وقال مورينيو للصحفيين: "إنهم مجروحون. والملك المجروح خطير. سنلعب مباراة الذهاب بعقولنا وطموحنا وثقتنا. نحن نعلم ما فعلناه بملكي دوري أبطال أوروبا، لكن يجب أن نكون مستعدين لرد فعلهم".
كانت الهزيمة في لشبونة في وقت سابق من هذا الموسم نتيجة كارثية للريال مدريد، حيث تراجع من المركز الثالث إلى التاسع في الجدول وأجبره على خوض هذه الجولة الفاصلة المحفوفة بالمخاطر. كانت ليلة فوضوية تميزت بضربة رأس مذهلة من أناتولي تروبين في الدقيقة 98، وهي اللحظة التي أشار إليها مورينيو بابتسامة ساخرة.
"لن يكون تروبين في الهجوم في ملعب لوز هذه المرة"، قال مازحاً، ليخفف من حدة الموقف قبل أن يتحول إلى الجدية بشأن سجله في كرة القدم في الأدوار الإقصائية. "أنا معتاد جداً على هذا النوع من المباريات. لقد قمت بذلك طوال حياتي. غالباً ما يعتقد الناس أنك بحاجة إلى نتيجة معينة في مباراة الذهاب لهذا السبب أو ذاك. أنا أقول إنه لا توجد نتيجة نهائية".
صداع الاختيار بالنسبة للمدرب الخاص
على الرغم من الميزة النفسية التي حققها الفريق بفوزه الأخير، يواجه مورينيو أزمة محتملة في اختيار لاعبي خط الدفاع. المدرب البرتغالي قلق بشأن لياقة الظهير الأيمن أمار ديديتش، الذي كان عنصراً أساسياً في مسيرة بنفيكا الأوروبية هذا الموسم. لعب المدافع البوسني 32 مباراة في جميع المسابقات، لكن حالته الصحية تخضع لمراقبة دقيقة.
اعترف مورينيو بأن إيجاد "حل متوازن" لمباراة بهذه الأهمية أمر صعب في حالة غياب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، مشيرًا إلى أن ديديتش يجب أن يعامل بحذر. وتزداد الحالة تعقيدًا بسبب عوامل خارجية، حيث تشير التقارير إلى أن احتفال المدافع بالرمضان قد يكون عاملاً مؤثرًا في إدارة لياقته البدنية.
ومع ذلك، هناك أخبار إيجابية بشأن فريدريك أورسنيس. كان اللاعب النرويجي متعدد الاستخدامات مصدر قلق منذ أن غاب عن رحلة الأزور بسبب إصابة عضلية، لكن تعافيه يسير في اتجاه إيجابي، مما يرفع الآمال في أن يتمكن من المشاركة في ملعب إستادو دا لوز.
ريال مدريد يسعى للتعويض في لشبونة
بالنسبة لألفارو أربيلوا وريال مدريد، تمثل العودة إلى لشبونة فرصة للتخلص من شبح زيارتهم الأخيرة. شهد الفريق الإسباني طرد لاعبين اثنين، راؤول أسينسيو ورودريغو، في اللحظات الأخيرة من تلك الهزيمة 4-2 - وهي المباراة التي كلفتهم في النهاية مكانًا تلقائيًا في دور الـ16. على الرغم من تعثرهم في البطولة الأوروبية، إلا أنهم لا يزالون قوة هائلة على الصعيد المحلي، حيث يتصدرون الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة. مورينيو لا يخدع نفسه بأن النادي الذي كان يديره في السابق سيسعى إلى إعادة تأكيد هيمنته التاريخية.
"ستكون المباراة صعبة للغاية، بلا شك"، اعترف مورينيو. كان الفوز التاريخي الشهر الماضي حلو المذاق بشكل خاص لمدرب بنفيكا، حيث كان أول فوز له على مدريد. كان هذا النتيجة حافزًا لانقلاب غير متوقع في مسار النسور، الذين وصلوا إلى دور الـ16 رغم خسارتهم في المباريات الأربع الأولى. الآن، عليهم إثبات أن تلك النتيجة لم تكن محض صدفة، مع اصطدام الفريقين الكبيرين مرة أخرى.
أوزان التوقعات في استاد دا لوز
يحتل بنفيكا حالياً المركز الثالث في الدوري البرتغالي الممتاز، وهو يتوق إلى ترجمة أدائه المتسق على الصعيد المحلي إلى مسيرة أوروبية طويلة. تعتبر خبرة المدرب الواسعة في مباريات خروج المغلوب ذات الجولتين أكبر ثروة للنادي. لا يزال مورينيو متحديًا بشأن سجله الحافل، مؤكدًا أنه يزدهر تحت هذا الضغط المحدد. لقد أمضى عقودًا في إتقان فن مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، ويتوقع من لاعبيه أن يضاهيوا تلك القوة الذهنية عندما تطلق صافرة البداية ليلة الثلاثاء.
ستحدد مباراة الذهاب في البرتغال مسار المباراة بأكملها. وضع ريال مدريد كـ"ملوك مجروحين" يجعلهم غير متوقعين، لكن معرفة مورينيو العميقة بخصائص النادي قد تكون العامل الحاسم. بينما يظل التركيز على النجوم في الملعب، ستحتل معركة الذكاء بين المدربين مركز الصدارة. وكما يقول "المدرب الخاص"، لا يوجد شيء اسمه "نتيجة حاسمة" في مباراة الذهاب، لكنه سيحرص بالتأكيد على أن يذهب فريقه إلى البرنابيو ولديه ما يدافع عنه.
