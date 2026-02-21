Getty Images Sport
"لقد كنا أفضل فريق في هذه الدوري!" - مدرب برينتفورد كيث أندروز يتجاهل الهزيمة أمام برايتون بتصريح جريء
برايتون يوقف سلسلة انتصارات برينتفورد
دخل برينتفورد مباراة السبت بعد حصده 20 نقطة من آخر 10 مباريات، وهو أعلى رصيد بين جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن النحل تعثر أمام برايتون الذي تقدم 2-0 في الشوط الأول. سجل جوميز الهدف الأول بعد أن ارتطمت تسديدة فردى كادياوغلو بالقائم، ثم أضاف ويلبيك الهدف الثاني بعد خطأ فادح من ناثان كولينز. كان المدافع قد دخل الملعب للتو، بعد أن حل محل آرون هيكي المصاب، لكنه أخطأ في إبعاد الكرة ليمنح ويلبيك فرصة رائعة لم يكن ليضيعها.
أندروز يطلق تصريحاً جريئاً بشأن برينتفورد
تحدث أندروز عن فريقه بعد الهزيمة وقلل من أهمية الخسارة. وأشار إلى السجل الممتاز الذي حققه فريقه مؤخرًا ورفض أن يكون متشائمًا للغاية، حيث قال لبرنامج Match of the Day على قناة BBC: "أعتقد أننا لم نصل في الشوط الأول إلى المستوى الذي اعتدنا عليه. كنا نقدم أداءً عاليًا، لكننا لم نفعل ذلك اليوم. كان الشوط الثاني تحسنًا كبيرًا. أظهرنا الكثير في الشوط الثاني. لم نتمكن من اغتنام الفرصة في وقت مبكر بما يكفي لتسبب لهم مشاكل. بشكل عام، كان يومًا مخيبًا للآمال. رسالتي العامة هي أننا كنا أفضل فريق في هذه الدوري خلال آخر 10 مباريات، و45 دقيقة من كرة القدم لن تحدد ما قمنا به أو ما سنقوم به في المستقبل".
ميلنر يحتفل بإنجاز تاريخي
وشهدت المباراة أيضًا ظهور نجم برايتون جيمس ميلنر في مباراته رقم 654 في الدوري الإنجليزي الممتاز، محطمًا بذلك الرقم القياسي الذي كان يحمله غاريث باري، وكان سعيدًا بالاحتفال بهذه المناسبة بحصد النقاط الثلاث. وقال: "سعيد بالفوز. كانت مباراة لا بد أن نفوز بها اليوم، وأشعر أننا لم نحظى مؤخرًا بالحظ والنتائج التي كنا نستحقها على الأرجح بالنظر إلى الأداء الذي قدمناه. قدمنا أداءً جيدًا في فيلا الأسبوع الماضي وتلقينا هدفًا في الدقيقة الأخيرة، لذلك أنا سعيد للغاية من أجل اللاعبين. لقد أظهرنا تماسكًا وقوة في الملعب، بدءًا من المدرب وصولًا إلى جميع اللاعبين، وواصلنا الإيمان بأنفسنا، ونأمل أن يساعدنا ذلك على إنهاء الموسم بشكل جيد وقوي".
تحدث ميلنر أيضًا عن سجل مشاركاته وسُئل عن سر نجاحه، فأجاب: "العمل الجاد. الأشخاص من حولي. التضحيات التي قدمتها عائلتي وأصدقائي طوال الوقت. الأشخاص الذين عملت معهم، أخصائيو العلاج الطبيعي، علماء الرياضة، اللاعبون الذين لعبت معهم وتعلمت منهم، منذ أيام نايجل مارتينز وأشخاص مثله وصولاً إلى الشباب الحاليين الذين هم أصغر من أن يكونوا أبنائي.
"لكنهم يبقونك شابًا ويحفزونك على الاستمرار، وتريد فقط أن تكون هناك وتساعدهم وتحفزهم على تحقيق إمكاناتهم في أسرع وقت ممكن. إنهم مجموعة رائعة من اللاعبين، وغرفة ملابس رائعة، ومدير رائع، وأنا متأكد من أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا في المستقبل. من الرائع العمل مع هذا النادي، وأنا سعيد للغاية بفوزنا اليوم".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يأمل برينتفورد في العودة إلى الانتصارات في المباراة المقبلة ضد بيرنلي المتعثر. يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر في الترتيب، لكنه تسبب في مفاجأة يوم السبت، عندما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف نقطة من تشيلسي.
