"لقد حققوا ما وعدوا به" - مانشستر سيتي يتفوق على أرسنال في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع توضيح الفارق الرئيسي بين المتنافسين

قال كول: "لقد ساروا على الطريق الصحيح. كل اللاعبين الكبار الحقيقيين، كلما زادت الضغوط من حولهم، زادت الأنظار عليهم، زاد حبهم للعب وارتقوا بمستواهم. أرتاتا لديه لاعبون يعتقد أنهم أبطال، وإلا لما اشتراهم، لكنه لا يعرف. بيب لديه لاعبون يعرف أنهم أبطال. عندما يضعهم في الملعب، كل ما عليه أن يقول لهم "افعلوا ما تفعلونه، لقد فزتم بالعديد من الألقاب".

وافق ليسكوت على ذلك: "الفرق الفائزة باللقب التي كنت فيها كانت جديدة. هذا ليس جديدًا على بيب، وهذا ليس جديدًا على هذا النادي بعد الآن. إنهم ذوو خبرة. أملهم وإيمانهم هو الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن التوقعات هي كل المسابقات. بالنسبة لأرسنال، أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو المهم. إذا كان بإمكانهم اختيار الفوز بكأس واحد الآن، فسيختارون ذلك الكأس. سيقول مانشستر سيتي لا، لن نضحي بواحد من أجل الفوز بالأربعة، ونعتقد أن بإمكانهم الفوز بالأربعة. هذا ما يعنيه بيب عندما يقول إنه لا يهتم، إنه يهتم بكل شيء بنفس القدر".