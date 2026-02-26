سجل رونالدو هدفًا آخر لصالح النصر في المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريق جورج جيسوس على النجمة 5-0، محققًا بذلك تسعة انتصارات متتالية. يبلغ رصيد اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا الآن 965 هدفًا، ولم يظهر أي علامات على تباطؤ أدائه على الرغم من أنه في مرحلة تقاعده. سبق أن أكد رونالدو أنه يريد تسجيل 1000 هدف قبل أن يعلق حذاءه الشهير.

وقال في حفل توزيع جوائز Globe Soccer Awards في دبي في ديسمبر: "من الصعب الاستمرار في اللعب، لكنني متحمس. شغفي كبير وأريد الاستمرار.

شغفي كبير وأريد الاستمرار. لا يهم أين ألعب، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا. أستمتع دائمًا بلعب كرة القدم وأريد الاستمرار. تعرفون ما هو هدفي. أريد الفوز بالبطولات وأريد الوصول إلى ذلك الرقم [1000 هدف] الذي تعرفونه جميعًا. سأصل إلى هذا الرقم بالتأكيد، إذا لم أصب بأي إصابة".