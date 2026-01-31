خريف المونديال: كيف نجا دي ماريا من فخ الحذاء الذهبي الذي طارد مواهب الهلال والريال؟

أن تتواجد في بطولة بحجم كأس العالم للأندية، خاصة بعد توسيع نظام المشاركة بتواجد 32 فريقًا لأول مرة، فهذا يجعلك محطّ أنظار الكرة الأرضية، فما بالك وأن تتنافس على جائزة الحذاء الذهبي؟

صحيح أن مهاجم ريال مدريد "الشاب"، جونزالو جارسيا، هو من توّج بلقب الهدّاف في النهاية، إلا أنه تقاسم رصيد الأهداف الذي تربع به على عرش البطولة، بـ4 أهداف، سجلها ثلاثة لاعبون آخرون.

ولكن، لعلّ من أبرز الظواهر التي حدثت بعد كأس العالم للأندية 2025، ما يشبه "لعنة" أصابت النجوم الذين تصدروا قائمة هدافي البطولة، باستثناء أنخيل دي ماريا، حيث باتوا وكأنهم ارتضوا بوصف "اللاعب الذي تألق في المونديال وسجل 4 أهداف".

ماذا حدث لهدّافي مونديال الأندية 2025، الذي انتهى بتتويج تشيلسي باللقب، على حساب باريس سان جيرمان؟ هذا ما نستعرضه في النقاط التالية..