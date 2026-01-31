Goal.com
مباشر
Gonzalo Garcia Angel Di Maria Marcos Leonardo (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

خريف المونديال: كيف نجا دي ماريا من فخ الحذاء الذهبي الذي طارد مواهب الهلال والريال؟

أن تتواجد في بطولة بحجم كأس العالم للأندية، خاصة بعد توسيع نظام المشاركة بتواجد 32 فريقًا لأول مرة، فهذا يجعلك محطّ أنظار الكرة الأرضية، فما بالك وأن تتنافس على جائزة الحذاء الذهبي؟

صحيح أن مهاجم ريال مدريد "الشاب"، جونزالو جارسيا، هو من توّج بلقب الهدّاف في النهاية، إلا أنه تقاسم رصيد الأهداف الذي تربع به على عرش البطولة، بـ4 أهداف، سجلها ثلاثة لاعبون آخرون.

ولكن، لعلّ من أبرز الظواهر التي حدثت بعد كأس العالم للأندية 2025، ما يشبه "لعنة" أصابت النجوم الذين تصدروا قائمة هدافي البطولة، باستثناء أنخيل دي ماريا، حيث باتوا وكأنهم ارتضوا بوصف "اللاعب الذي تألق في المونديال وسجل 4 أهداف".

ماذا حدث لهدّافي مونديال الأندية 2025، الذي انتهى بتتويج تشيلسي باللقب، على حساب باريس سان جيرمان؟ هذا ما نستعرضه في النقاط التالية..

  • Gonzalo Garcia Real MadridGetty Images

    جونزالو جارسيا

    على الرغم من التغنّي بما قدمه المهاجم الإسباني صاحب الـ21 عامًا، الذي كان مفاجأة ريال مدريد في كأس العالم للأندية، في ظل التسجيل من أنصاف الفرص، وذكائه في التحرك بدون كرة، الأمر الذي منحه لقب "راؤول الجديد"، إلا أن ذلك لم يشفع لجارسيا لأن يصير عنصرًا أساسيًا في كتيبة تشابي ألونسو، في ظل الاعتماد على الهدّاف كيليان مبابي.

    ما بين 24 مباراة، شارك جونزالو جارسيا "أساسيًا" في ثماني مباريات، فيما اكتفى بتسجيل 3 أهداف في الليجا، جاءت جميعها في شباك ريال بيتيس، بالجولة الثامنة عشر، بـ"هاتريك" قاد العملاق المدريدي للفوز (5-1).

    ورغم أن جارسيا ترك بصمته في نهائي كأس السوبر الإسباني، بهدف وتمريرة حاسمة أمام برشلونة، إلا أن ذلك لم يشفع للريال، الذي خسر اللقب في النهاية، بنتيجة (2-3).

    وما بين هدف آخر في كأس ملك إسبانيا، وتمريرة حاسمة ضد كيرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا، لم يتمكن جونزالو جارسيا، من ترك أي بصمة أخرى، خلال الدقائق التي شارك بها، فيما اكتفى بهدف وحيد مع المدرب الجديد أربيلوا، في ليلة الخروج الكارثي من الكأس، أمام ألباسيتي.

    ورغم أن جارسيا كان حديث العالم، بالـ"هاتريك" الذي أحرزه في شباك ريال بيتيس، الذي دفع البعض لقول إن غياب مبابي لن يمثل مشكلة هجومية للميرينجي، إلا أن جونزالو لا يزال بحاجة للمزيد، من أجل إثبات أن تألقه في مونديال الأندية، لم يكن لحظيًا.

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    ماركوس ليوناردو

    استطاع ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال، أن يلفت أنظار العالم إليه، بعدما كتب التاريخ مع الأزرق، بهدفين ساهما في الفوز التاريخي على مانشستر سيتي، بثمن النهائي، واختتام مشوار الزعيم في المونديال، بـ4 أهداف في "جعبة" البرازيلي.

    ماذا حدث بعد ذلك؟ أزمة المواليد واستبعاد "مبدئي" من القائمة المحلية، قبل أن يخدمه القدر بإصابة جواو كانسيلو التي أعادته للقائمة.

    ورغم أن ما قدمه ليوناردو مع الهلال يُعد مقبولًا، من الناحية الرقمية، بإحراز 14 هدفًا في 24 مباراة، إلا أن ذلك لم يشفع في وضع البرازيلي تحت دائرة الانتقادات الجماهيرية، في ظل ثنائيته مع داروين نونيز، التي لا تلبي احتياجات الزعيم تهديفيًا، بالنظر إلى معدل الفرص المُهدرة.

    أضف إلى ذلك، أن الـ43 هدفًا التي سجلها ليوناردو في 67 مباراة مع الهلال، لم تسفر عن تتويجه مع الزعيم بأي لقب، سواءً قبل المونديال أو بعده، على إثر انسحاب الزعيم من كأس السوبر السعودي، ورغم أن فرصة كتيبة سيموني إنزاجي، تعد متاحة للمنافسة على لقب دوري روشن، إلا أنه يجد منافسة قوية مع النصر والأهلي، هذا الموسم.

    وبين دائرة الانتقادات والأزمات، لا يزال ليوناردو يحمل سمعة الهدّاف البرازيلي الذي تألق في كأس العالم للأندية، ناهيك عن أرقامه هذا الموسم، التي تجعله مطمعًا لعدد من الأندية، آخرهم أتلتيكو مدريد الذي أبدى اهتمامًا به، وفق ما ذكرته التقارير العالمية.

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport

    سيرهو جيراسي

    ماكينة أهداف بروسيا دورتموند، صاحب الـ29 عامًا، الذي ترك بصمته بأربعة أهداف في مونديال الأندية، وقبله 34 هدفًا و9 تمريرات حاسمة في 45 مباراة على مدار الموسم، جعلته محل ترقب من أجل استمراره في إمطار شباك الخصوم، خلال الموسم الجاري.

    ولكن، ما يمكن قوله إن جيراسي لم يكن محظوظًا بالانفراد بصدارة الهدافين، سواءً في دوري أبطال أوروبا، بـ13 هدفًا تقاسمهما مع رافينيا، نجم برشلونة، أو بأهدافه الأربعة في المونديال، التي لم تشفع في انتزاعه جائزة الحذاء الذهبي من جونزالو جارسيا.

    أضف إلى ذلك، هبوطًا كبيرًا في مؤشرات جيراسي، على الرغم من بدايته الرائعة للموسم الجاري، حيث سجل سيرهو 5 أهداف في أولى 3 مباريات في البوندسليجا، ثم احتاج لـ15 جولة، من أجل التوقيع على هدفين، وكذلك الحال في دوري الأبطال، حيث سجل هدفًا ضد أتلتيك بيلباو وثنائية في فياريال.

    هذا الأمر دفع المحلل التليفزيوني ديتمار هامان، لتفسير وضع جيراسي بأنه ربما يكون الأمر نفسيًا، خاصة وأن الهداف الغيني لم يعد العنصر الحاسم لمباريات دورتموند، كما لم ينجح في إنقاذ فريقه من الاضطرار لخوض "الملحق" في التشامبيونزليج، والابتعاد عن المقاعد المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16.

  • ANGEL DI MARIA ROSARIOGetty Images

    أنخيل دي ماريا

    ربما يعد الأسطورة الأرجنتينية، الأفضل حالًا، بين كل من تربعوا في صدارة هدافي كأس العالم للأندية 2025، حيث يعد استثناء لقاعدة "اللعنة" التي أصابت هدافي المونديال.

    أنخيل دي ماريا اختتم مشواره مع بنفيكا في كأس العالم، سجل فيها 4 أهداف، ثم عاد إلى بيته، روزاريو سنترال، رغم أنه صرح مسبقًا بأنه تلقى مذكرة تهديد بالقتل إذا ما طرق أبواب ناديه الأسبق.

    وبعد غياب 15 عامًا، عاد دي ماريا إلى روزاريو سنترال، بل وقاده للفوز بلقب الدوري الأرجنتيني لعام 2025، فيما استهل الموسم الجديد بتسجيل هدفين في أولى مباراتين.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو
دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
0