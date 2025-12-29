"لعبت لريال مدريد مجانًا!" .. رونالدو يكشف كيف غيّر بيريز كرة القدم ويؤكد: الدوري الإنجليزي أكثر عدلًا من الإسباني!

فاجأ رونالدو الجميع عام 2018 بالاستحواذ على 51% من أسهم نادي بلد الوليد الإسباني، وقد خاض معه فترة صعبة انتهت ببيع تلك الأسهم في مايو 2025.

الظاهرة سُئل عن اتجاهه لشراء الأندية بدلًا من مجال التدريب، فأجاب مازحًا، خلال حضوره في قمة الرياضة العالمية في دبي، "لأني مجنون قليلًا".

وأضاف "كرة القدم كانت شغفي الكبير ولا تزال كذلك. الآن أحب أيضًا التنس، لكن كرة القدم هي حياتي. بعد عامين من اعتزالي، بدأت وكالة تمثيل في ساو باولو، وكانت تتعامل مع بعض القضايا المتعلقة بنيمار وآخرين، وفي عامين أعلنت الإفلاس، ليس بسبب سوء إدارة، ولكن لأن هوامش الربح كانت قليلة جدًا".

"بعد ثلاث سنوات، في 2016، اشتريت وكالة أخرى، Octagon Brazil، والتي لها حضور كبير في الولايات المتحدة، وبدأنا من جديد. بعد 10 سنوات، تعمل بشكل ممتاز ولدينا العديد من العملاء. وفي 2018، كنت أبحث عن فريق في أوروبا، وكانت هناك عدة خيارات، لكنني كنت أعيش في مدريد، وظهر بلد الوليد كخيار. قدمت العرض أثناء كأس العالم في روسيا، وكان الفريق حينها في الدرجة الثانية ولعب بلاي أوف الصعود. تم قبول العرض، وبعد أيام من التوقيع، صعد الفريق إلى الدرجة الأولى، وكان هذا أول ضربة حظ لي في مجال الأعمال".