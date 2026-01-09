"لست متغطرسًا وبارع في عملي".. ليام روسينيور يسلك نهج مورينيو في أول مؤتمر له مع تشيلسي

حضر روسينيور مباراة تشيلسي التي خسرها 2-1 في منتصف الأسبوع أمام فولهام، حيث تولى كالوم ماكفارلين المسؤولية المؤقتة مرة أخرى. طُرد مارك كوكوريلا في منتصف الشوط الأول، ليكون هذا الطرد الخامس للاعب من البلوز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومع ذلك، استغرق الأمر حتى الدقيقة 55 حتى استغل فولهام تفوقه العددي، عندما سجل راؤول خيمينيز هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم ليضع فولهام في المقدمة. ثم سجل ليام ديلاب هدف التعادل في الدقيقة 72 قبل أن يحافظ هاري ويلسون على مستواه الجيد ليضمن الفوز لفريق ماركو سيلفا على أرضه.

أدت الهزيمة في كرافن كوتيدج إلى تمديد سلسلة تشيلسي دون فوز إلى خمس مباريات في الدوري، وتراجع الفائز بكأس العالم للأندية إلى المركز الثامن في الجدول، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول في المركز الرابع.

سيتولى روسينيور الآن مهام الفريق الأول بعد وصوله من نادي ستراسبورج الفرنسي، بينما يستعد البلوز لمباراته في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي مع منافسه اللندني تشارلتون.