"لست سعيدًا جدًا" - هوغو إكيتيكي غير راضٍ عن عدد الأهداف التي سجلها مع ليفربول رغم تسجيله 16 هدفًا في موسمه الأول
إكيتيكي متعطش للمزيد رغم أدائه الرائع
اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي وصل إلى ميرسيسايد في صفقة انتقالضخمة بقيمة 79 مليون جنيه إسترليني من أينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي، افتتح التسجيل ضد هاميرز قبل أن يصبح صانع الألعاب لزملائه أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو. على الرغم من حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، كان إكيتيكي في مزاج تأملي بعد صافرة النهاية. "لأكون صادقًا، كان بإمكاني تسجيل المزيد من الأهداف. لست سعيدًا جدًا! لكن الأمر لا يتعلق بالهدف فقط، بل بالأهداف أيضًا - أعتقد أنني قدمت هدفًا أو هدفين اليوم. طالما أنني أستطيع مساعدة الفريق والمشاركة، فهذا هو الأهم. أريد الفوز، لذا أنا سعيد شخصيًا. أتطلع إلى المباريات القادمة"، قال على الموقع الرسمي للنادي.
السعي الدؤوب نحو الكمال
سرعان ما أصبح لاعب باريس سان جيرمان السابق أحد اللاعبين المفضلين لدى جماهير أنفيلد، لكن تعليقاته الأخيرة تشير إلى أنه لاعب يسعى بلا هوادة إلى الكمال. قبل الفوز الساحق على وست هام، كان إكيتيكي قد خاض أربع مباريات محبطة دون أن يسجل أي هدف، وهي فترة جفاف واضحة أثقلت كاهل المهاجم الشاب. على الرغم من تسجيله 16 هدفًا في 37 مباراة خلال موسمه الأول، إلا أنه يرفض أن يكتفي بما حققه، حيث يسعى فريق أرني سلوت إلى تحقيق نتيجة قوية في المسابقات المحلية والأوروبية.
وأضاف إكيتيكي: "من الواضح أنني أستطيع التحسن، كان بإمكاني التسجيل في المباريات الأخيرة، حصلت على فرص جيدة. لذا عليّ أن أواصل العمل. أريد أن أكون أفضل نسخة من نفسي لمساعدة الفريق أكثر، لأنني أعلم أنني أستطيع تقديم المزيد. لكن الأمر يتعلق دائمًا بالدروس والتعلم والتحسن. سأحاول في المباريات القادمة أن أكون أفضل، وأن أسجل المزيد من الأهداف وأن أشارك أكثر".
أنافيلد يهدئ الأعصاب بأداء خمس نجوم
لم تخلو المباراة ضد وست هام من لحظات التوتر. على الرغم من سيطرة الريدز في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 3-0، إلا أن فريق هاميرز عاد بقوة في بداية الشوط الثاني بفضل توماس سوشيك. وقد لاحظ سلوت نفسه أنه شعر بـ"التوتر" داخل الملعب عندما بدأ الزوار في إيجاد مساحات. ومع ذلك، حافظ إكيتيكي وزملاؤه المهاجمون على النقاط في أنفيلد بفضل أدائهم القوي في إنهاء الهجمات، مما خفف من قلق جماهير الفريق المضيف.
وفي تعليقه على تقلبات المباراة، قال إكيتيكي: "نعم، أعتقد أنها كانت فوزًا جيدًا، وأداءً جيدًا من الفريق. أنا سعيد جدًا بهذا الفوز. علينا أن نواصل العمل لأن الطريق طويل حتى نهاية الدوري. لكنني سعيد حقًا، أعتقد أن ذلك كان مهمًا جدًا اليوم". وأضاف عن التقدم المبكر: "عندما تخوض مثل هذه المباريات وتسجل أهدافًا مبكرة، فإن ذلك يساعد. يساعد الفريق والمشجعين أيضًا. تشعر بمزيد من الثقة. ومن الواضح أن الوصول إلى الشوط الأول بنتيجة 3-0 أمر رائع. لكنهم أظهروا أن ذلك لا يعني شيئًا لأنهم استطاعوا العودة إلى المباراة".
الدروس المستفادة من ملعب التدريب
أحد العوامل الإيجابية الرئيسية لليفربول في الأسابيع الأخيرة كان براعته في التعامل مع الكرات الثابتة. لقد حول الريدز نقطة ضعف سابقة إلى سلاح قوي، حيث سلط إكيتيكي الضوء على الجهد الجماعي لتحسين هذا الجانب من لعبهم.
"من الواضح أننا واجهنا بعض المشاكل في بداية الموسم. تحدثنا جميعًا معًا، وعملنا على الملعب على الكرات الثابتة. من الجيد أن ذلك أتى بثماره اليوم. أعتقد أننا استحقينا ذلك لأننا بذلنا الكثير من الجهد في هذا الأمر، وهذا أمر جيد"، أوضح الفرنسي. "كل مباراة صعبة، مليئة بالفرق الرائعة واللاعبين الرائعين. لا يتركون أي شيء حتى نهاية المباراة. لذا، كل مباراة نلعبها صعبة دائمًا، ولا توجد مباراة سهلة أبدًا. لكننا أظهرنا أننا قادرون على الفوز بالمباريات وعلينا الاستمرار في ذلك".
