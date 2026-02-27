Getty Images Sport
"لديّ العديد من المشاكل" - نجم برشلونة السابق يشرح سبب عمله في متجر رياضي محلي وسط صراعات قانونية ونفسية
انتقال ماتيو إلى حياة بعيدة عن الملعب
الفرنسي، الذي حقق العديد من الألقاب في كامب نو وأصبح المفضل لدى جماهير ميستايا، شهد نهاية مفاجئة لمسيرته الاحترافية في عام 2020 عندما أجبرته إصابة خطيرة في الركبة على اعتزال اللعب أثناء مشاركته مع سبورتنج لشبونة في البرتغال. منذ اعتزاله القسري، اختفى المدافع الدولي السابق عن الأنظار إلى حد كبير حتى بدأت صور له وهو يعمل في فرع إنترسبورت بالقرب من مرسيليا تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. أثار مشهد فائز بدوري أبطال أوروبا وهو يخدم العملاء ضجة على الإنترنت، لكن ماتيو أوضح الآن أن هذه الخطوة كانت ضرورية لرفاهه وظروفه الشخصية. في مقابلة شخصية للغاية مع beIN Sports، اعترف اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا أن الانتقال إلى الحياة بعيدًا عن الملعب كان أكثر صعوبة مما توقعه الكثيرون.
محاربة الاكتئاب والبحث عن حياة اجتماعية
يقول ماتيو إنه بفضل صديقه الذي لعب معه في أكاديمية سوشو، لويك لوفال-لاندر، تمكن من مغادرة المنزل والعثور على عمل في إنترسبرت بعد عدة أشهر عانى فيها من مشاكل صحية عقلية. وأوضح المدافع السابق أنه وصل إلى مرحلة احتاج فيها إلى روتين منظم لمكافحة العزلة التي شعر بها بعد انتهاء مسيرته.
وقال: "كان يعلم أنني أردت الخروج من المنزل قليلاً، فقد كنت عاطلاً عن العمل لفترة من الوقت. كنا نتحدث، فقال لي: 'هناك وظيفة شاغرة'".
أثر الانتقال من بيئة كرة القدم الأوروبية عالية الكثافة إلى عدم النشاط التام تأثيرًا كبيرًا على الحالة النفسية لماتيو. من خلال تولي منصب البيع بالتجزئة، سعى إلى استعادة الشعور بالطبيعية والهدف الذي تلاشى منذ إصابته في الركبة في البرتغال.
التأثير الفيروسي والمخاوف المتعلقة بالخصوصية
في الصيف، شاهد أحد المارة ماتيو وهو يعمل، وانتشرت الصورة على نطاق واسع، مما جذب العديد من الأشخاص الذين ذهبوا إلى المتجر فقط لالتقاط صور مع الفرنسي لتخليد اللحظة. أثبتت هذه الاهتمام غير المرغوب فيه صعوبة الأمر على اللاعب السابق، الذي كان يحاول ببساطة إعادة بناء حياته بعيدًا عن الأضواء. طلب الأشخاص من دائرته، على الشبكات الاجتماعية، احترام خصوصية اللاعب السابق في نادي سبورتنج لشبونة، النادي الذي اعتزل فيه، حتى يتركوه يعمل بسلام.
على الرغم من جهوده للبقاء بعيدًا عن الأضواء، إلا أن الشهرة المرتبطة بسنوات نجاحه في الدوري الإسباني جعلت من الصعب عليه الحفاظ على حياة هادئة في المتجر. اضطر ممثلو ماتيو وأصدقاؤه إلى تذكير الجمهور بأن وراء الوجه الشهير يوجد رجل يحاول أن يسير في مسار معقد بعد انتهاء مسيرته المهنية. أصبح المتجر وجهة سياحية غير متوقعة لمحبي كرة القدم، مما أدى إلى تعقيد ما كان من المفترض أن يكون عودة بسيطة وعلاجية إلى بيئة اجتماعية عادية.
النزاعات القانونية الجارية والتوقعات المستقبلية
بالإضافة إلى رحلته في مجال الصحة العقلية، كشف ماتيو أيضًا أن هناك عوامل أكثر تعقيدًا وراء وضعه الوظيفي الحالي تتعلق بالنظام القضائي. كما اعترف ماتيو أنه يعمل لأنه منغمس في دعوى قضائية.
"لا يمكنني التحدث عن ذلك. إذا كنت في إنترسبرت، فذلك لأن هناك شيئًا ما يحدث تسبب لي في الكثير من المشاكل. لا يمكنني إلا أن أقول إنني في دعوى قضائية. لن أفعل ذلك إلى الأبد. كان ذلك من أجل أن أحظى بحياة اجتماعية"، أوضح.
في حين أن تفاصيل القضية القانونية لا تزال سرية، من الواضح أن المدافع السابق يواجه تحديًا متعدد الأوجه في حياته الشخصية. يعمل في متجر الألعاب الرياضية كملجأ مؤقت ومتطلب عملي خلال هذه الفترة المضطربة. على الرغم من أنه لا يرى نفسه سيبقى في مجال البيع بالتجزئة إلى أجل غير مسمى، إلا أن هذا الدور يظل جسرًا مهمًا بالنسبة له وهو يتعامل مع "مشاكله العديدة" ويبحث عن أساس مستقر للفصل التالي من حياته بعد كرة القدم الجميلة.
