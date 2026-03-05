Getty Images Sport
"لديه كل شيء!" - روبرت ليفاندوفسكي، زميل ماركوس راشفورد في برشلونة، يتحدث عن "الإمكانات الهائلة" للاعب
الانطباعات الأولى عن راشفورد
تحدث ليفاندوفسكي بصراحة عن زميله الجديد في برشلونة راشفورد، وكشف عن مدى إعجابه باللاعب الدولي الإنجليزي منذ انضمامه إلى النادي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد. لو كان ليفاندوفسكي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد عندما تواصلوا معه في وقت سابق من مسيرته، لكان قد التقى راشفورد في وقت أبكر، ولكن الآن يتشارك الاثنان غرفة الملابس في برشلونة.
على الرغم من العناوين السلبية التي تصدرت الصحف قبل انتقاله، سرعان ما كسب راشفورد احترام ليفاندوفسكي خلال التدريبات الأولية.
عرض المواهب والإمكانات
"بعد بضع جلسات تدريبية، لا. لديه إمكانات هائلة"، قال ليفاندوفسكي لشبكة سكاي سبورتس عندما سئل عما إذا كان راشفورد قد فاجأه. "لديه كل شيء. لديه السرعة، لديه التقنية، لديه التسديد، لديه القدم اليسرى، القدم اليمنى، المهارات. ماركوس هو الرجل المناسب، إذا منحته الثقة ورأى أنك تؤمن به، يمكنه أن يرد لك 200 في المائة". يؤكد هذا الثناء دور ليفاندوفسكي كمرشد داخل الفريق، حيث يعزز أداء زميله الأصغر سنًا ونموه الشخصي.
شخصية تتجاوز الملعب
بالإضافة إلى كرة القدم، لاحظ ليفاندوفسكي شخصية راشفورد، ووصفه بأنه "شاب لطيف للغاية" يزدهر عندما يحظى بالدعم. وقد أمضى الثنائي وقتًا معًا خارج الملعب أيضًا، حتى أنهما لعبوا تنس الطاولة في غرفة تغيير الملابس. "إنه شاب لطيف للغاية. تحدثنا لأننا نجلس في غرفة الملابس بجانب بعضنا البعض"، أضاف. "نلعب كرة الطاولة أيضًا. أرى أن هذا الشاب لطيف للغاية، لطيف للغاية، ولكن بسبب ذلك أيضًا، فهو يحتاج إلى شخص يقف خلفه. إذا كان لديه هذه الثقة، فيمكنه حقًا أن يلعب كرة القدم بأفضل ما لديه وعلى أفضل مستوى".
وعندما سُئل عن من يتفوق في لعبة البينج بونج، أجاب ليفاندوفسكي: "السؤال التالي المهم: من يفوز في مباريات البينج بونج؟ لقد تحسن، لكنه لم يستطع الفوز في أي مباراة ضدي! عليه أن يغير خصمه!"
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قد يعود ليفاندوفسكي وراشفورد إلى الملعب معًا عندما يزور برشلونة نادي أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني هذا الأسبوع. ثم يتوجه فريق هانسي فليك إلى إنجلترا لخوض مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل، عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.
