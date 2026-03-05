تحدث ليفاندوفسكي بصراحة عن زميله الجديد في برشلونة راشفورد، وكشف عن مدى إعجابه باللاعب الدولي الإنجليزي منذ انضمامه إلى النادي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد. لو كان ليفاندوفسكي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد عندما تواصلوا معه في وقت سابق من مسيرته، لكان قد التقى راشفورد في وقت أبكر، ولكن الآن يتشارك الاثنان غرفة الملابس في برشلونة.

على الرغم من العناوين السلبية التي تصدرت الصحف قبل انتقاله، سرعان ما كسب راشفورد احترام ليفاندوفسكي خلال التدريبات الأولية.