الهزيمة في اللحظة الأخيرة أثارت غضب لاعبي ليون، لكن ديلوريو شرح قرارات الحكام وأصر على أن جميعها تم اتخاذه بشكل صحيح.
"باريس لا يحتاج للعب بـ16 رجلًا".. رئيس لجنة الحكام يحسم "القرارات المثيرة للجدل" في مباراة ليون وسان جيرمان!
ليون محبط من القرارات التي صبّت في صالح باريس سان جيرمان
أصيب ليون بغضب شديد بعد سلسلة من اللحظات الحاسمة التي جاءت ضدهم في مباراتهم ضد باريس سان جيرمان.
في الدقيقة 27، مرت لمسة يد واضحة على إيليا زابارني داخل منطقة الجزاء دون عقاب. بعد ذلك بوقت قصير، تم احتساب هدف خفيتشا كفاراتسخيليا على الرغم من تدخل فيتينيا من الخلف على تانر تيسمان.
وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، تم تجاهل تدخل من كانج إن لي على نيكولاس تاليافيكو داخل منطقة جزاء باريس سان جيرمان.
وتعمق الجدل عندما تلقى تاليافيكو بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل متأخر على فيتينيا، ليترك ليون بعشرة لاعبين.
أيدت تقنية الـ VAR القرار، ما أثار غضب لاعبي ليون وجهازهم الفني.
شن مساعد مدرب ليون، خورخي ماسيل، هجوماً لاذعاً بعد المباراة، زاعماً أن الحكام الأربعة في الملعب هم الوحيدون الذين فشلوا في ملاحظة الأخطاء التي ارتكبت خلال المباراة.
وقال: "أعتقد أن هناك 59,000 شخص في الملعب، وأربعة منهم فقط لم يروا الأخطاء التي قمنا بتحليلها. لسنا بحاجة حتى لمشاهدة الإعادات".
وتابع: "عندما يحدث الأمر في اتجاه واحد، فإننا لا نفهمه. وعندما يحدث بغطرسة عدم إتاحة الفرصة لمناقشته حتى، فإننا لا نفهمه".
ومضى ماسيل ليتهم الحكام بمحاباة باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن البطل لا يحتاج إلى "اللعب بـ 16 رجلاً" لأنه بالفعل أفضل فريق في أوروبا.
- Getty Images Sport
ديلوريو يدافع عن الحكام
في مقابلة مع صحيفة "ليكيب"، دافع رئيس رابطة الحكام بالدوري الفرنسي، ديلوريو، عن الحكام المعينين للمباراة وشرح الأساس المنطقي وراء قراراتهم الرئيسية.
وأوضح سبب عدم احتساب لمسة يد على زابارني، قائلاً: "اتبعت تقنية الـ VAR بروتوكول مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) من خلال مراجعة جميع الزوايا والصور المتاحة، ولم يُظهر أي منها بوضوح أن قرار عدم احتساب ركلة جزاء كان خاطئاً بشكل قاطع، أو ما إذا كان زابارني قد لمس الكرة بالفعل".
كما برر ديلوريو القرار المتعلق بتدخل لي على تاليافيكو، قائلاً: "تدخل لي لا يعاقب عليه بموجب قوانين اللعبة. لقد كان احتكاكاً طبيعياً لم يمنع تاليافيكو من لعب الكرة".
فيتينيا يجد "الثغرة"
باريس سان جيرمان، الذي كان يفتقد لاعبين رئيسيين مثل أشرف حكيمي، عثمان ديمبيلي، ديزيريه دوي، ونونو مينديش بسبب الإصابة، تقدم مبكراً عن طريق وارن زائير إيمري خلال الدقائق العشر الأولى.
عادل ليون النتيجة سريعاً عن طريق موريرا، لكن كفاراتسخيليا أعاد التقدم لباريس سان جيرمان بعد ذلك بوقت قصير.
سجل أينسلي ميتلاند-نايلز مرة أخرى لتصبح النتيجة 2-2، وبدا أن المباراة تتجه للتعادل حتى ارتقى جواو نيفيس أعلى من الجميع ليسجل من ركنية متأخرة، ليحسم الفوز لفريق لويس إنريكي. النتيجة أعادت باريس سان جيرمان إلى صدارة الجدول، بينما تراجع ليون إلى المركز السابع.
جاء هدف كفاراتسخيليا مباشرة بعد خطأ فيتينيا على تيسمان. اعترف ديلوريو بأن فيتينيا استفاد من "ثغرة" في القواعد لتجنب العقوبة عندما قال: "هذه حالة معقدة للغاية لم تتمكن (إدارة التحكيم) من التوصل إلى قرار جماعي بنسبة 100 بالمائة بشأنها. الاحتكاك أثر على قدرة تيسمان في الحفاظ على السيطرة على الكرة، ولهذا السبب كنا سنعتبره في المقام الأول خطأ أثناء استعادة الكرة ونلغي الهدف. لكننا في منطقة رمادية، ولهذا السبب فإن قرار الـ VAR بعدم الطعن في قرار الحكم المركزي أمر مفهوم".
- Getty Images
باريس سان جيرمان يستغل فترة التوقف الدولية لتعزيز قوته
سيستغل إنريكي فترة التوقف الدولي لاستعادة اللاعبين الرئيسيين من الإصابة وصقل نظامه التكتيكي. يهدف مدرب باريس سان جيرمان إلى التعلم من هزيمتهم أمام بايرن ميونخ، وإجراء التعديلات اللازمة لتجنب أخطاء مماثلة في المباريات المستقبلية، وزيادة تعزيز أداء فريقه بشكل عام.
يتصدرون قمة الدوري الفرنسي بفارق نقطتين عن مارسيليا ولانس، بينما يحتل ليون بعد هزيمته - الذي لم يحقق أي فوز في أربع مباريات - المركز السابع في الجدول بفارق سبع نقاط عن حامل اللقب.